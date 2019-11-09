NIKE多買多折最後3日 仲有額外優惠大放送! 最低67折入手波鞋!

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廣大NIKE迷錯過今次就唔知要等到幾時了，事關NIKE.COM秋冬優惠話咁快就嚟到最後一擊。本次優惠期名為「BIG DAY」，為時3日，其中有好多斷貨嘅熱賣產品都會返埋最後一轉貨。當然唔止咁簡單，事關NIKE會再喺呢3日再加推額外優惠！錯過咗過去兩星期優惠嘅手足，今次將會係入手嘅大好機會。本頻道幫你整理好優惠最後一擊之兩大優惠！

今次優惠延續上兩星期購買兩件以上八折，三件以上七五折，另外再加推特選產品額外九折，換句話說，如果你買滿三樣又揀中特選品，該產品將會係0.75*0.9，總共係六七折！

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(NIKE.com截圖)

我諗唔少波鞋迷都擔心，折扣做得咁大嘅時候，放出嚟嘅款式會唔會早已經過氣幾季，不過依小編睇嚟，雖然款式唔係最新，但絕對係百搭日常款，買番嚟出街，做運動粗着都夠晒時尚。小編為大家整合咗數個折上折精選鞋款，喜歡的話唔止自己要入手，亦不妨分享一下畀朋友睇。

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優惠波鞋嘅數量同鞋碼有限，大家未必夠快手搶到，不過想買新鞋嘅朋友都唔使灰心，皆因NIKE.COM每日都會放出多款特別版波鞋，早前推出嘅鞋款其中就有PRESTO及女裝FLYKNIT 2，PRESTO係男裝波鞋界相當出名嘅款式，斷貨一排後今次難得係官網再度推出，又多碼數揀，冇理由唔買。女裝FLYKNIT 2係今年最新款式，坊間討論度甚高，加上白色配色最百搭易襯衫，基本上咩場合着都唔會點出錯。大家𠵱家唔買小心隨時斷貸！

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而係11月11日當日，NIKE就會壓軸放出AIR JORDAN 5 RETRO SNGL DY，以及KOBE IV PROTRO兩對特別版，波鞋迷記得要快手！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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