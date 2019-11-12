網購攻略 網購攻略

Apple早前毫無預警推出AirPods Pro，作為一名果粉，小編對呢個消息確實係又愛又恨，事關新一代AirPods的確係加入咗多種全新功能，無論係音質定用戶體驗上似乎都有唔少改善，之不過定價當然都有番咁上下，令人十五十六唔知入唔入手好。不過如果可以以更抵嘅價錢買到AirPods Pro，各位果粉或者想轉會嘅朋友又會唔會考慮呢？立即睇睇最抵嘅入手方法，以及AirPods Pro嘅功能與價錢全整理！

Airpods Pro嘅官方定價為HK$1999，相信有部分果粉會覺得頗為昂貴，不過就算想透過其他途徑入手，會發現價錢其實都係喺HK$1999-HK$2299之間浮動。

加上因為太搶手，𠵱家即使喺官網購買都要等二至三個星期先收到貨，如果唔想等又唔想捱炒價，經「一網打盡」入手就係最好方法！

皆因「一網打盡」同「eBay」合作，聯手推出激筍雙十一Airpods Pro優惠！大家可以用HK$1834買到最新嘅Airpods Pro，仲可以賺埋01積分以及多重福利，當中仲有價值高達 $1000 嘅​現金券！

事不宜遲，立即跟住小編學搶購竅訣！

🔻Airpods Pro搶購攻略🔻

Step 1：預先開設ebay帳戶，輸入購物訊息

Step 2：準時於11月13日中午12:30收睇一網打盡直播節目—《搶購現場》

Step 3：獲得主持人與星級嘉賓送出嘅獨家搶購連結

Step 4：進入連結後將Airpods Pro加入購物車

Step 5：結帳時使用優惠碼【PCN1111】，即可以優惠價HK$1834買到Airpods Pro！

**只限首4000名eBay用戶，每個用戶只限使用一次，先到先得，用完即止**

**Airpods Pro限量只售50部，先到先得，賣完就冇！**

👉撳入連結即睇直播👈

🔻直播節目5大額外優惠🔻

睇完價錢，係度順道同大家重溫多次新一代Airpods Pro功能先！由於普遍用家們對於第一二代AirPods嘅音色都頗有微言，所以今次Apple就主要針對呢一點作出調整，帶嚟五大新功能，完全滿足用家們對於音色及整體用家體驗嘅追求，即刻按下圖睇詳情！

🔻AirPods Pro矚目新功能🔻

睇完係咪都同小編一樣覺得心郁郁呢？記得記得！想抵過人入手Airpods Pro，就要捕實「一網打盡」網站 或 「一網打盡」Facebook專頁，同埋喺11月13日下午12:30做好準備，準時收睇《搶購現場》！

(以上資料以官方最新發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！



👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈



👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈