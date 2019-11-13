【KKday獨家優惠】日、韓、新、泰旅遊產品限時「買一送一」優惠

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仲有一個多月時間就到一年一度嘅聖誕節喇！唔知大家知唔知道，今年聖誕節只要請 5 日假期，就可以連續放足 12 日咁多啊！！！小編偷偷話畀各位打工仔知，只要向公司請 12月23、24、27、30、31日，咁就可以由12月21放到2020年1月1日！

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2019年 聖誕節請假攻略

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推廣期：即日起至2019年11月30日

出發期：即日起至2019年12月31日或之前

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留意番，優惠名額有限，售完即止，手快有手慢冇喇！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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