《本週之最》第１位：THE NORTH FACE 開襟羊毛外套 只需$1,497！

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小編定期會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅好物，做個精明醒目嘅消費者！

本週之最 第１位：THE NORTH FACE ARMADILLA Cardigan

第１位：THE NORTH FACE ARMADILLA Cardigan ¥20,900日元 (約HK$1,497)

天氣又轉涼啦，係時候要入手新衫新褸過冬！係小編尋尋覓覓之際，就喺日本樂天市場搵到呢件The North Face嘅開襟羊毛外套。The North Face呢個款嘅外套小編暫時5喺門市都未見過，所以相信喺香港同人撞衫嘅機率係極低！而且呢件羊毛外套採用嘅物料有高保溫力，材料輕得嚟之餘又有厚度，亦有高透氣性，以及防靜電設計。作為一件戶外保暖用品，呢件羊毛外套絕對夠晒禦寒！

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第２位：New Mens Superdry Expedition Zip Hoodie GBP$54.99 (約HK$554.03)

男士們唔使驚，細心嘅小編都有幫你哋搵到合適嘅禦寒衣物過冬！呢件Superdry衛衣以羊毛製造，相當保暖，喺香港着的話一件長袖T-shirt加埋呢件褸已經夠晒保暖～

小編幫大家上咗Superdry嘅官網睇，呢件Hoodie市價係要HK$1,730㗎。𠵱家只需3份1價錢都唔使，就可以買到呢件暖笠笠嘅衛衣了，冇理由唔推介畀大家！

第３位：COCOPOT 圓形便當盒 ¥2,200日元 (約HK$157.56)

唔知大家有冇睇上星期嘅《本週之最》呢，上星期小編就介紹咗一個顏值極高嘅兩層日式便當盒，而今個禮拜小編又發掘到外貌精緻嘅飯盒喇，仲要係日本製造㗎！呢個COCOPOT圓形便當盒嘅外觀真係好吸引，一共有10隻顏色之多可以揀，小編最鍾意就係美人魚藍色喇！

呢個飯盒同樣兩層設計，可惜上層設計較淺，擺唔到太多餸。有保溫功能，平日喺屋企用嚟將飯餸留起都幾方便。盒蓋仲有防漏設計，唔使怕會將菜汁倒瀉。以後留飯可以唔使東一盒西一盒喇，一個飯盒就搞掂！

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第４位：Ray-Ban RB3594 Beat Oval Sunglasses US$78.93 (約HK$617.7)

雖然熱辣辣嘅夏天過咗，但係抵擋紫外線係一年365日都要堅持嘅事！小編就喺eBay搵到呢副Ray-Ban RB3594，平過市價接近一半！事關喺香港門市買的話，價錢大概要HK$947-$1,090。呢個款式簡約百搭，而且有6個顏色可以選擇，無論係男仔定女仔都啱。

呢個賣家已經喺eBay嘅"Longtime member"，表示已經相當有經驗，獲得超過99.3%好評。而且呢件貨品已經售出超過310件，有興趣的話可以撳入去睇埋買家購買嘅評論。如果平日你會揸車的話，買多副太陽眼鏡放喺車入面用，咁就方便得多啦～

第５位：Anello Anero 超輕量帆布背包 ¥4,950日元 (約HK$355.47)

Anello Anero呢個牌子嘅書包之前都有見好多同學仔孭，都幾受女同學歡迎㗎。一共有12隻色可以揀，即使多人用都唔怕撞款會撞到應一應啦！而且小編最欣賞就係佢嘅容量十分之大，擺多幾本中史書再加部電腦都冇問題，側邊仲好好多口袋設計，收納空間好多，超實用！

呢個背囊喺日本樂天市場買只需港幣約$355！三百幾蚊買個書包，仲要材料一啲都唔馬虎，帆布質地表面係有防潑水設計㗎。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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