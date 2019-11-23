【女生穿搭】編輯不藏私清單 4間不同風格台灣飾品網店一一推薦!

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自入秋以嚟，相信唔少女生都同小編一樣，已經一件接一件咁入手咗唔少秋裝。不過唔知大家會唔會曾經都有一種感覺，就係有時即使着上新衫，望住塊鏡，仍然會覺得自己嘅造型冇乜新意同亮點？咁難道要去嘗試一啲自己未曾試過嘅風格，或者買一啲搶眼嘅單品？其實無需要咁冒險，事關造型沉悶有時並非衣物出錯或唔適合自己，只係因為你全身上下少咗一樣關鍵性物品——飾物！

就好似近年好流行嘅極簡風格，小編睇親街拍，都總會見到model們將簡約嘅單色衣物駕馭得淋漓盡致，看似平平無奇嘅白Tee，竟然都可以神奇地着出與別不同嘅感覺，但每當同一套衫套落自己身上，往往就一秒變路人。

不過只要仔細一睇，就會發現model們其實花咗好多心思喺配飾上面，例如淺色純色嘅衫配上浮誇鮮艷嘅大耳環，立刻就有種前衛嘅感覺；又好似間條衫加上畫家帽或者草編帽，頓時就令造型有種法式風情；而寬鬆嘅毛衣加上髮帶同可愛嘅小耳環，就立即充滿日系感。

之不過唔同風格嘅飾物可以喺邊度買？其實無需頻頻撲撲出街搵，小編今次就一次過為大家送上4間唔同風格嘅台灣飾物網店！

CORDATE 截圖

Vacanza Accessory

Vacanza 係台灣一共有24間門市，小編以往去親台灣都必定會抽少少時間去逛一逛，亦都喺度放低過唔少金錢，皆因佢地店舖集合咗多種唔同風格嘅飾物，無論係氣質款、簡約款、可愛風、定輕熟女風都一應俱全，而款式亦都不只限於耳環、頸鍊、手鍊呢類基本飾物，就連髮夾、手錶、太陽眼鏡統統都有。種類款式之齊全，係每次去親都必定有嘢睇得上眼而又有斬獲。

而小編亦都實證Vacanza嘅飾物質素確實係幾好，尤其係925全純銀飾物，性價比高，款式亦非常長青百搭，當然其他款式同樣唔差，多數都並唔係個種戴一季就會過氣嘅款式。有興趣嘅朋友唔使親自飛台灣，𠵱家上網都買得到！而且網站上仲有AR試戴，唔驚買完先發覺唔襯自己！

+ 5 + 4 + 3

CORDATE

呢間同樣係小編收藏已久，個人非常喜歡嘅一間飾物店，事關CORDATE嘅風格非常鮮明，主打輕復古系手作飾物，以仿舊嘅電鍍黃銅做主色，再用形珠、碎鑽、彷珠寶或店主蒐集嘅其他素材點綴而成，風格華麗、富有藝術感但又唔會過於老氣，係坊間少見嘅款式。最特別之處當然係全手工製造，同時亦有聯名系列，大大減低咗出街撞款嘅機率。如果喜歡古董，可以留意一下佢地嘅古董翻新重製商品，絕對係獨一無二。

雖則CORDATE嘅飾物未必太貼地日常，同時亦比較偏向適合輕熟女生，不過小編覺得作為女人，必要時總要有返一兩件見得人嘅首飾旁身，如果本身已經行開復古風格，咁就更加唔使講喇，絕對可以加重你造型嘅vintage味。不過注意一下，由於係手工製作，落單之後需要等待一段時間先收到貨。

+ 6 + 5 + 4

Bonny & Read Accessory

Bonny & Read喺台灣同樣都有門市，店舖主打平價而又高質感飾物，款式多數以韓系為主，由韓國空運來台。小編嘅朋友都曾經幫襯過，而得嚟嘅評價都唔錯，價錢雖然平價但質感唔會令人覺得廉價，而且包裝亦都好有心機。

小編會推薦佢地嘅霧感純黃銅系列同耳夾飾物，事關黃銅色調仍然係今年大熱之選，尤其進入秋冬，佩戴浮誇鮮艷款嘅飾物容易感覺累贅，相反黃銅則係低調之中帶少少優雅感，非常適合用嚟襯秋冬大褸，而耳夾則係照顧到想買靚耳環而又冇耳洞嘅姊妹們，事關市面上真係好少設計靚嘅耳夾。另外值得一提就係Bonny & Read仲有韓劇以及明星同款，如果煲劇時畀女主角佩戴嘅飾物燒到，不妨上嚟搵下有冇同樣嘅款式啦。

+ 6 + 5 + 4

Snatch Store

Snatch Store主打平價歐美風飾物，店主同網站小編都非常留意歐美IG潮人所穿戴嘅飾物及穿搭，然後再整合出當季嘅潮流同必備飾品，款式雖然未必係獨家款，不過絕對係容易襯衫嘅款式。比起歐美風飾物，小編今次會想推薦大家佢地嘅手繪風手工耳環，圖案可愛得嚟又帶少少童趣，如果閣下係行日系風格，平日嘅造型比較causal，呢款耳環想必會成為你低調之中嘅亮點。而珍珠髮夾則係今年歐美潮人嘅top 1飾物，Snatch Store就集合咗多款今年大熱嘅款式，而且已經襯好一套套，非常方便。

+ 5 + 4 + 3

（以上資料以官方最新發佈為準）

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