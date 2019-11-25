【黑五優惠】YOOX Black Friday Week終極優惠攻略大全(持續更新)

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來到十一月尾聲，「雙十一」已經完美落幕，唔知道大家今年嘅網購戰績豐唔豐富呢？係咪有一種意猶末盡嘅感覺？仲未買過癮或者仲未買到心頭好嘅你都唔需要愁。雖則「優惠來得太快就像龍捲風」，但即使錯過咗雙十一，其實仲有 Black Friday & Cyber Monday呢兩個網購大「折」日等緊你啊！

意大利精品網購平台「YOOX」於2000年成立，為NET-A-PORTER旗下購物網站之一，喺海外亦早已打響名堂。網站囊括超過200個海外知名品牌，臂如 CHLOÉ、DOLCE & GABBANA、GUCCI、SAINT LAURENT、MARNI、VALENTINO GARAVANI等等。除咗高端精品以外，中低端品牌或設計師品牌都一一涵蓋。

適逢Black Friday Week，YOOX將會推出一系列瘋狂優惠，以「沒有最抵，只有更抵」嘅優惠折扣震撼一眾精品迷。想要感受優惠有幾震撼？就僅記每日鎖定文章，小編將會為大家持續報告最新優惠玩法，萬勿錯過！

【YOOX Black Friday Week】最新優惠活動：

🔻Top brands 精選貨品低至4折🔻 超過49,000件熱門精品進行快閃大減價，優惠低至四折！減價單品包括名牌手袋、銀包、鞋履、服裝等等… 優惠期：即日起至11月26日

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事不宜遲，立即睇埋下面小編推薦必敗單品！

MICHAEL MICHAEL KORS Handbag 原價US$253 特價US$101(約港幣$790.56)

🔻女生必敗單品🔻

COACH Handbag 原價US$530 特價US$212 (約港幣$1659.4)

POLO RALPH LAUREN

PEBBLED LEATHER LENNOX BAG 原價US$559 特價US$223 (約港幣$1745.5)

SAINT LAURENT Sneakers 原價US$666 US$266 (約港幣$2082.08)

🔻男生必敗單品🔻

NEW BALANCE 997 Sneakers 原價US$132 特價US$52 (約港幣$407.02)

JOHN GALLIANO Sneakers 原價US$288 特價US$115 (約港幣$900.15)

💁提提大家，減價貨品貨量有限，睇啱就要快手落單。再慢慢考慮的話，可能轉個頭就售罄㗎喇！

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*匯率會有浮動，以上港幣價格只供參考。實際結算金額請以官網顯示的美元價格為準。*

(產品及活動資料以官方最新發佈為準)

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