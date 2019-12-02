《本週之最》第１位：Snow Peak 男裝開胸外套 入手價$1,415!

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小編定期會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅好物，做個精明醒目嘅消費者！

啱啱過咗Black Friday，唔知大家有冇去掃貨呢？錯過咗感恩節嘅你唔緊要！因為小編今次都搵咗好多抵買好物畀大家💖



🔻本週之最 第１位：Snow Peak SNOW 男裝開胸外套🔻

第１位：Snow Peak 男裝開胸外套 ¥19,800日元 (約HK$1,415)



啱啱個週末個個都出晒街掃貨，經過The North Face啲人多到小編都怕怕，最後根本甚麼都搶不到...... 如果都經歷咗咁嘅情況，唔使驚，想買褸好輕鬆，網購就得啦。小編喺日本樂天市場搵到呢件Snow Peak嘅男裝夾棉開胸外套，薄身輕量設計可以方便戶外活動，而且外套有夾棉保暖，可以有足夠保暖功能。鍾意山系品牌Snow Peak嘅你，呢件褸一定吸引到你！

第２位：森女原宿風迷你單肩斜背包 RMB¥19.8起

轉季除咗換衫之餘仲要換包包㗎！小編就喺淘寶搵到一款好可愛嘅原宿風迷你斜孭袋，唔知有冇妹豬鍾意呢？小編就一向鍾意帶啲細細哋嘅手袋出街，因為需要帶嘅物件唔多，用細袋仔就啱啱好。小編介紹呢個迷你斜孭袋真係好啱冬天用，因為佢係燈芯絨質地㗎，好襯冬天嘅穿搭，襯埋頂冷帽就最夾！最緊要就係價錢實惠，只需廿蚊人仔起，就算用一季舊咗爛咗都唔心痛。

第３位：FujiFilm Instax Mini 25 藍色 香港原裝行貨 HK$392

如果你有興趣玩即影即有的話，𠵱家入手呢部入門級嘅FujiFilm Instax Mini 25就最抵喇！呢部Mini 25當年風靡一時，人人都有一部㗎，小編買嘅時候仲要成千蚊...... 不過𠵱家經《一網打盡》去eBay買，只需$392就可以免運費到手！只要結帳時以以PayPal付款，輸入優惠碼【PCNCUP1119】，即可以優惠價HK$392入手FujiFilm Instax Mini 25！

B&O PLAY H2 HP 頭戴式耳機 (J SELECT截圖) 第４位：B&O PLAY H2 HP 頭戴式耳機 (藍色) HK$679 (原價HK$1,698) 錯過咗Black Friday冇入手耳機？唔緊要，因為J SELECT網店仲有減價！丹麥精品耳機品牌B&O PLAY H2 HP打機或聽歌都好啱用，BeoPlay H2僅重150克，非常輕巧。 耳機同時配置三個按鈕嘅遙控同麥克風，貼近臉頰嘅設計可以輕鬆地隨時控制音樂及調整裝置。只要輕輕一觸，就可以接聽或結束通話來電﹑調節音量；通過耳機線都可以輕鬆切換歌曲。 耳機選取耐用複合材料及堅固紡織面料製作而成，十分耐用，適合日常使用。而且耳罩係利用羊皮皮革製造，戴起上嚟好舒服。而且原價HK$1,698，𠵱家用四折嘅價錢就買到！呢個時候入手真係超級抵！

千與千尋無臉男透明玻璃杯 (日本樂天市場截圖) 第５位：千與千尋無臉男透明玻璃杯 ¥4,180日元 (約HK$298.49) 《千與千尋》可以話係陪住小編成長嘅動畫電影，00後未必識，但相信佢係好多80後﹑90後嘅珍貴回憶🥺 如果你都對《千與千尋》有一種獨特嘅情懷的話，小編介紹嘅呢套無臉男玻璃杯就好適合你收藏喇！無臉男可以話係《千與千尋》入面一個相當吸引嘅角色，細個睇會覺得佢相當詭異，大個睇番就覺得佢搞笑又滑稽，有一種好特別嘅可愛感！將黑色嘅飲料倒入呢個玻璃杯的話，會有相當有趣嘅效果出現㗎，杯上面市鎮設計嘅圖案就會好似浮動緊咁，超級得意。

唔知今日介紹嘅邊款產品啱你呢？留言話我知啦！

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