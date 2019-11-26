【黑五優惠】沒有最抵只有更抵!五折起入手CHARLES&KEITH爆款手袋

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來自新加坡嘅時尚品牌CHARLES & KEITH （小CK）相當有名氣，呢個牌子勝在手袋及鞋履款式新潮，而且價錢非常親民，幾百蚊就有交易。對於Budget有限嘅小資女們，若果久唔久想換吓新手袋，小CK絕對係性價比最高嘅不二之選。

小CK知名程度已經唔止於新加坡內，喺香港、台灣、內地都非常火紅。隨住品牌受歡迎程度越嚟越高，某啲「爆款」手袋更火速售罄，可謂「一袋難求」。

而「求袋心切」嘅小編亦曾經膽粗粗上淘寶打算搵吓有冇代購，一搵之下先發現，原來淘寶上嘅小CK手袋款式極其齊全，即使係爆款手袋都齊色齊貨。但係，唔同賣家之間嘅價格落差極大，同一款手袋竟然可以低至¥4x 起，價錢仲要比官方價格更便宜$100 - $300不等。

🔻小CK爆款手袋價格對比🔻

雖則唔少賣家都標榜自己嘅貨品包證「香港直郵、送專櫃禮品盒、附代購小票」，感覺上好似可以信賴？但係電視節目都有教「騙徒手法層出不竅」，即使有齊包裝盒同收據，但都未必代表100%正貨。而且網上假貨泛濫，唔少遇害買家都遭遇到買假貨嘅經驗，衍生出一大堆過來人分享有血有淚嘅「教你辨別小CK真假」心得文。

🔻網民教你如何分真假🔻

小CK品牌主打價錢親民、高性價比，手袋或鞋履都只需要幾百蚊就有交易。雖然話假貨都有高仿與低仿之分，但若果為咗慳¥100-200而導致買到假貨就得不償失了。唔想最後收到貨後先發現手袋上面嗰Logo變咗「Charles & Kelvin」？最萬無一失嘅方法絕對係親臨小CK專門店或上官方網站入手喇！不過，好多時「爆款」手袋真係要搶，即使遇到減價活動，減價款式都只局限喺相對冷門嘅款式。

但係，小編有好消息宣佈！適逢「Balck Friday 黑色星期五」，小CK官網推出限時優惠，超過2000件指定貨品減價低至 5 折起，買滿HK$200即可享有免運費。今次優惠可以話係誠意十足，事關好多熱門爆款手袋都有得平，即刻睇睇以下小編必買推薦：

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2. 紙袋造型手提包 原價HK$499 特價HK$299 (40% OFF)

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4. 鍊條鑲邊手拿包 原價HK$499 特價HK$249 (50% OFF)

🔻更多必買減價推薦🔻

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提提你：以上優惠限時，貨品售完即止。

姊妹們！今次機會難得，喺時候趁減價入手新手袋，無論係自用或者送畀親朋戚友做聖誕節禮物都係唔錯嘅選擇㗎！😘😘😘

(優惠及產品資料以官方最新發佈為準)

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