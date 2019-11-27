【Black Friday攻略】男生秋冬層次穿搭小建議& HBX 7折單品推薦

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隨住天氣越嚟越凍，大家開始摷番衣櫃深處嘅大褸出嚟未呢？定係打開衣櫃，發覺自己又差咁一件衫？一件能夠禦寒，又出得門口見得人嘅保暖冬裝？相信意識到呢一點嘅女生們已經9秒9衝咗出去行街置裝，但男士們又如何呢？夏天都仲可以一件T-SHIRT或恤衫就搞掂造型，但嚟到冬季，當要配搭外套嘅時候，係咪覺得𢲷晒頭唔知點襯好？

秋冬穿搭之所以會令人覺得頭痕，重點在於服裝類型、款式同着上身嘅數量都較夏季多。雖然聽落好似好高難度，但其實層次混搭又冇絕對嘅法則嘅。只要摸清各類衣服點樣配搭，再留意一下今年嘅秋冬大趨勢，重點出擊，一樣可以着得又暖又有型，今次小編就為各位巴打們整理各類秋冬衣服如何配搭，以及推薦大家值得入手嘅單品！

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外套穿搭小建議 & 單品推薦

外套可以話係冬裝入面嘅最大類別，如果非要選出必備單品，小編會建議大家入手中長身大褸、牛仔褸、Jacket、風褸呢4款外套，事關除咗中長身大褸同Jacket之外，另外兩款春秋一樣着得。中長身大褸可以配搭唔同嘅內搭衫襯出英倫風或者韓系造型，而牛仔褸同風褸就唔使多講，幾乎係長年必備，唔會令造型點失手嘅款式。既然外穿，小編建議大家不妨大膽啲，試試入手黑白灰以外嘅顏色，或者多色拼接嘅款式，為成個look加多少少亮點同記憶點！

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衛衣穿搭小建議 & 單品推薦

衛衣係冬天最百搭嘅單品，不過天氣一凍，衛衣就唔夠保暖，呢個時候可以選擇內搭恤衫，襯出斯文look，或者疊穿比衛衣高領或長身嘅長袖衫，襯番個causal街頭look，當然亦都可以外加長軍裝外套，式者短身外套。除咗常見嘅有帽衛衣外，小編建議大家入手埋圓領衛衣，以及高領拉鍊衛衣，同樣係今年大熱嘅款式，亦都較容易做層次混搭。



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針織衫穿搭小建議 & 單品推薦

針織衫嘅設計同款式雖然好多時都冇衛衣咁搶眼，但其實可塑性都不容小覷。如果想用嚟做內搭嘅衫，小編建議可以揀番啲細針嘅針織，如果用嚟外穿，就可以入手多幾件粗針針織，營造冬日嘅慵懶感，而最穩陣當然係襯番件恤衫，但若然嫌咁襯太悶，亦都可以嘗試攝衫再加皮帶嘅着法，就算係件單品有幾簡約、有幾普通，加上小細節都唔會令人覺得又悶又老土。

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之不過小編都深深明白，臨近年尾，支出越嚟越多，荷包就越嚟越薄，如果想用最少嘅budget買到最多嘅冬裝，就千祈千祈要趁Black Friday呢段時間出擊，事關折扣真係多到數唔晒，就好似小編今次主力搜刮嘅網購平台HBX咁，購買一件貨品已經有7折，而買夠兩件更有9折！

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