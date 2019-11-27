八折入手歐美網紅愛牌面膜GLAMGLOW 超多人推薦小白罐真係咁好用?

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GLAMGLOW呢個牌子早已風靡荷里活，因為佢自稱係專為荷里活明星而設，可以極速幫皮膚「叉電」！呢個每個網紅都愛用嘅牌子極有話題性，個個妹豬都好想試用，可惜價錢都唔平，15G小瓶藍罐已經要HK$200，𠵱家趁住網店全單八折，仲唔係大量入手網紅面膜嘅好時機？

今次GLAMGLOW做嘅Black Friday Sale 只係去到11月31日，要買就要快手喇！結帳時輸入優惠碼【GLOW20】即享全單8折！而且仲有限時全網免運費，另設有順豐智能櫃自取服務！

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GLAMGLOW可以話係天堂級肌膚急救神器，已經獲得多個國際性美容獎項，好多名人明星都係佢哋嘅忠粉！小編已經做足功課，等我同大家介紹有咩必買產品喇！

睇咗咁多產品評價之後，小編認為最值得推介白罐同藍罐呢兩個Mask，簡單講吓佢哋嘅功能啦💁🏻‍♀

🔥白罐- SUPERMUD® 無瑕淨透深層清潔面膜🔥

深層清潔皮膚好重要㗎，一般每星期需要做1-2次。GLAMGLOW嘅白罐係一個深層清潔面膜，主打改善常見肌膚問題，男女都適合使用。可以淨化肌膚，重現細緻亮滑，整體提亮皮膚光感。

只需要敷10-15分鐘，就會感覺到面膜開始變乾，顏色會變成淺灰色。之後就可以慢慢輕輕用水清洗乾淨，洗臉後就會立即見到肌膚提亮咗！清潔面膜可以令堵塞毛孔嘅黑頭及粉刺浮現出嚟，之後只需輕輕地用粉刺針一刮就可以將油脂污垢全部清潔乾淨！

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+ 3 + 2

🔥藍罐- THIRSTYMUD™ 水漾再生補水面膜🔥

唔想皮膚睇落又乾又暗淡？咁就要好好幫皮膚補水啦！藍罐注入頂級水活科技，直達肌底，有助長效補水、鎖水、儲水及高效舒緩鎮靜功能。而且主要採用天然成份，有蜂蜜﹑燕麥﹑椰子油等等，唔會刺激皮膚。只需要敷15至20分鐘，就可以用紙巾將多餘面膜抹走，按摩至吸收或者清洗乾淨即可。

敷完之後會立即感覺到肌膚注滿水份，而且會有冰涼感覺，好舒服唔會繃緊。好多人會用嚟作Sleeping Mask 使用，瞓之前厚敷一層，第二朝起身就可以有超級水潤幼嫩嘅皮膚喇！

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+ 2

小編個人認為趁住呢啲大減價嘅時候最抵買一定係套裝產品！以下呢兩個套裝8折後只需$392，包含50G白罐或藍罐面膜，另外仲包兩款護膚產品！原本50G嘅面膜係要$490㗎，所以套裝價係超級抵😍

白罐 CLEAR SKIN GOALS SET (GLAMGLOW官網截圖) 1. 白罐 CLEAR SKIN GOALS SET HK$392 (價值$967)

藍罐 HYDRATION ESSENTIALS SET (GLAMGLOW官網截圖) 2. 藍罐 HYDRATION ESSENTIALS SET HK$392 (價值$1,078)

👇仲有其他荷里活明星同款面膜👇

YOUTHMUD® GLOW STIMULATING TREATMENT 逆齡健膚去角質面膜15g (GLAMGLOW 官網截圖) 1. YOUTHMUD® GLOW STIMULATING TREATMENT 逆齡健膚去角質面膜15g HK$160

#GLITTERMASK GRAVITYMUD™ FIRMING TREATMENT 緊緻提亮星光撕揭面膜 (GLAMGLOW 官網截圖) 2. #GLITTERMASK GRAVITYMUD™ FIRMING TREATMENT 緊緻提亮星光撕揭面膜 HK$392

GRAVITYMUD™ FIRMING TREATMENT 緊緻提亮撕揭面膜 (GLAMGLOW 官網截圖) 3. GRAVITYMUD™ FIRMING TREATMENT 緊緻提亮撕揭面膜 HK$392

(產品及活動資料以官方最新發佈為準)

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