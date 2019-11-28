【BlackFriday入手攻略】衣着隨時影響升職?一週不重覆連身裙推薦

網購攻略 網購攻略

以前阿媽教落：「人靠衣裝，佛靠金裝」，細個嘅時候唔多想理，但大個咗就明白第一印象有時分分鐘仲重要過牛頓第一定律，尤其係進入職場之後，衣着往往會同你嘅專業形象，甚至人際關係掛勾，分分鐘仲影響埋老細日後升唔升你！絕對冇誇張㗎，事關早前加拿大已經有調查顯示，高達78%嘅管理層表明唔適合嘅上班服裝係會影響日後升職！咁即係代表乜？代表大家要又係時候要審視一下自己嘅衣櫃，捨棄過時嘅服飾，再為整個秋冬添置新裝！

點先為之係合適嘅返工衣着？

如果以為着得越靚就越好，咁就大錯特錯喇！皆因過度打扮隨時會俾人話你花枝招展，着得比上司更搶眼，絕對係職場大忌；而着得太污搲呢，又容易俾人馬虎隨便嘅感覺，所以最重要係識得就住公司嘅衣着文化，去拿捏每日嘅衣着。

就如傳統大公司及上市公司員工，適合着Business Formal，亦即係商務正裝、西裝、及膝連身裙、連身褲、女裝西裝套裝等；一般公司及唔使見客員工，就可以着Business Casual，即係輕鬆款嘅連身裙、恤衫西褲；而start up公司、media公司就最有彈性，着休閒嘅smart causal服裝即可。不過要小心，smart causal並唔代表街坊裝，就算着出街衫褲，都要花少少心思喺單品飾物嘅選擇，或者襯色之上。

不過小編同時都理解，朝朝出門都要襯衫，實在係又煩又嘥時間，為此，小編就為姊妹們搜刮咗幾款$500以下嘅連身裙，一個禮拜唔使重覆，一套上身已經出得門，慳慳埋埋嘅時間用嚟化番靚妝就最好不過！

Business Casual & Smart Causal 連身裙推薦

1. ZALORA Chiffon Overlayed Dress HK$128.9（原價HK$329）

呢件連身裙用咗假兩件層疊式設計，望落好似已經係配好色襯埋一套嘅衫，但實際上佢係一件頭連身裙，笠一笠就出得門，重點係佢腰部修身嘅設計做得仔細，唔係嗰種人人一睇就知係假嘅假兩件，仲可以畀人一種有精心配襯過嘅感覺，就算日日偷懶着連身裙都冇人發覺到啦。

+ 2

2. Mango 蛇紋中長裙 HK$344.9 (原價HK$659)

動物紋係今年2019秋冬大熱嘅花紋，如果想跟上潮流，但又怕圖案太誇張，太突出，咁呢條Mango 蛇紋中長裙都不失為一個好選擇，皆因佢使用嘅係細蛇紋，相對比較低調，而用色上亦都唔係嗰種深灰黑襯米色嘅配搭，着上之後有貴氣嘅同時，又唔會令人覺得老套，下身襯埋高跟短boots，已經搞掂晒！

3. LYCKA 女士連衣裙兩件套 HK$369 (原價HK$328)

天氣凍唔代表着唔到連身裙，只要選擇針織款或者毛衣款，就靚得嚟又保到暖。之不過市面上好多毛衣款連身裙唔係超貼身就超係鬆身，而且冇乜設計，好容易就會着出睡衣或者街坊嘅感覺。而呢件針織連身裙就相對特別少少，除咗有魚尾蕾絲嘅設計，上身仲有一件假小背心，多咗少少細節位，己經成個層次唔同晒。

4. ZALORA Cuff Sleeves Fit And Flare Dress HK$249 (原價HK$199.9)

如果想突出喺返工衫上花嘅心思，除咗可以注意服裝嘅小細節，從顏色入手都係另一個好方法，所以小編建議姊妹們一定要入一條南瓜色連身裙，除咗因為係秋冬必備嘅顏色，着上身仲夠晒顯白！

5. ZALORA BASICS 基本款交疊下擺裹身短連身裙 HK$153.9 (原價 HK$229)

連身裙雖則方便，但有個弊處就係配搭上冇咁有彈性，着得多會畀人覺得着嚟着去都係同一件衫，所以除咗要有顏色突出嘅連身裙，仲需要一啲基本款用嚟間住着。如果嫌黑白色太悶，其實藍灰色都係一個唔錯嘅選擇，低調得嚟仲好有穩重幹練嘅感覺！

+ 3 + 2

以上五條連身裙，啱啱好可以解決一個禮拜嘅襯衫煩惱！趁住𠵱家Black Friday Zalora 有優惠，就算一次過買晒五條都唔肉赤！

🔻ZALORA Black Friday優恵🔻

優惠一：連身裙及連身褲低至3折

優惠二：假日必備品低至4折

優惠三：全網貨品除指定品牌外，輸入優惠碼【NOVSPECIAL】，即有8折優惠

優惠四：選購2件指定貨品，即有7折優惠

👉立即去ZALORA逛逛👈

(優惠及產品資料以官方最新發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！



👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈



👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈