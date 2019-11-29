震撼價！FURLA手袋減價低至65折+額外再7折 (內附各平台價格比較)

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意大利品牌【FURLA】相信大家都絕不陌生，而喺眾多個入門級名牌入面，一直都深受剛畢業或初入職場嘅小資女喜愛。FURLA 手袋設計時尚，款式百搭，價錢亦較親民，只要有些小經濟能力嘅女生都能夠負擔得到。

不過，作為一名精明嘅網購專員，又點會心甘情願畀正價入手名牌呢？正所謂「慳得幾多得幾多」，積小就成多。當你以為FURLA已經好抵買，其實仲可以以更經濟實惠嘅價錢入手㗎，分分鐘慳慳埋埋嘅錢仲可以再買多一個手袋𠻹！

適逢黑色星期五，英國大型名牌網【Farfetch】推出極罕有嘅 7 折優惠，由11月26日起至12月16日早上9點前，凡購買指定貨品並於結帳時輸入優惠碼「FX30」即可享有 7 折！(*適用於正價及減價貨品，換言之可以享有折上折優惠)

【Farfetch】網站上嘅FURLA手袋款式超級齊全，而且大量款式都做緊震撼減價，若果用埋優惠碼「FX30」埋單，仲可以享有折上折優惠！為咗証明今次優惠真係超級筍，小編已經搜羅勻網絡上可以入手FURLA嘅各大精品網購平台，並從中挑選咗3個人氣手袋逐一格價，實行價格生死鬥，想知道誰勝誰負？即刻點擊下圖睇睇價格比較賽果：

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FURLA 手袋款式時尚得來又百搭，無論係返工見客、約會男朋友仔、閏蜜聚會、定係參加其它正式場合都完全能夠登上大雅之堂。

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貨品數量有限，售完即止。睇啱就要盡快埋單，唔係轉個頭Sold out咗就後悔莫及了（小編含淚忠告，皆因之前小編睇中嘅包包竟然已經秒速售罄😭😭😭）！

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*以上參考價錢截至11月29日，價格會有浮動，請以官方最新發佈價錢為準。

*更多優惠活動詳情，請參考Farfetch官方網站。

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