【日本空運水果推介】拒食TG水果 $388一箱日本青森縣珍珠提子😍

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水果對都市人生活係不可或缺，但最近有好多傳聞都話街上面擺賣嘅水果都受催淚彈污染，就算唔出街唔去示威區都會有二手甚至三手咁吸入呢類毒素。喺市場上仲未有技術同方法查證究竟水果有冇受影響或者影響程度有幾深嘅時候，我地都係時候搜羅吓網上購買由外國直送到港，再送上你屋企嘅水果畀大家！

今次要同大家介紹一個叫做「健康生活易」(Health.ESDlife) 嘅網購平台，係長江和記實業成員。專賣同健康生活有關嘅服務同產品，包括嚟自日本直送空運到港嘅水果。

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較具人氣嘅有：熊本綠肉蜜瓜、土岐蘋果、青森縣珍珠提子、長野香印青提子（麝香葡萄）、青森蜜蘋果、澳洲牛油果、馬來西亞貓山王榴槤、紐西蘭珍寶金奇異果。

以上水果嘅營養價值我都唔係呢度詳盡講解，相信大家都知道食水果對身體好～ 等小編簡單分享吓各種熱賣水果嘅資料啦！

👇撳下圖即睇日本空運水果價格👇

1. 日本青森縣珍珠提子 (串提) HK$38一束；HK$388一箱 (約15-20束)

日本青森縣珍珠提子 (串提) HK$38一束；HK$388一箱 (約15-20束)

2. 日本熊本綠肉蜜瓜 HK$138一個；HK$780一箱 (約4-6個)

日本熊本綠肉蜜瓜 HK$138一個；HK$780一箱 (約4-6個)

3. 土岐蘋果 (水蜜桃蘋果) HK$58一袋 (約4-8個)

有關送貨問題💁🏻‍♀

郵費會以貨到付款形式，由送貨人員收取。如果訂購數量不足一箱的訂單，郵費亦以一箱計算。

👇運費詳情可以參考以下圖片👇

送貨服務詳情 (健康生活易截圖)

為咗自己同家人嘅健康着想，無論係揀水果定係普通食物都要謹慎啊！未搞清楚食物有冇被污染之前，都係食啲空運到港嘅比較好😖

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