Bobbi Brown 「神檯級」五花肉高光只需$195？三大隱藏好物揭秘！

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每當提起Bobbi Brown，你只係記得佢地最皇牌產品 —「蟲草修護精華粉底液」？咁你知道的就太少了！其實，繼上次小編推薦過嘅持久輕透霧鏡粉底液、亮澤遮瑕套裝以及柔滑霧色唇膏之外，Bobbi Brown仲有另外三大隱藏好物，一度熱賣到斷貨，立即睇埋下文開估答案喇！

隱藏好物一：迷你美肌光影粉 - PINK GLOW HK$195

如果你係一名「高光控」，咁你一定會認識Bobbi Brown呢款被網民命名為「五花肉高光」嘅光影粉（色號#PINK GLOW）。呢款光影粉嘅火紅程度以及粉質幼細程度絕對係無庸置疑，事關網上已經有海量美妝Youtuber、網民點評過，網上嘅評價都稱得上係一面倒地對好，簡直係繼蟲草粉底液之後又一上咗「神檯」嘅網紅產品。

「陰影」與「光影」係同樣重要，適當地打光影可以突出臉部輪廓、令五官更立體、妝容望落更高級更精緻。如果你仲未尋覓到一款日常返工返學都可以用嘅「每日高光」，五花肉高光會係小編推薦嘅第一位，搽完後皮膚會望落更加水噹噹，再配合埋一款保濕粉底，就可以輕易打造出水光肌妝容喇。

🔻網民真實示範效果🔻

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🔻網民教你化光影技巧🔻

隱藏好物二：麥蘆卡消炎抗菌原液 NO. 75 HK$420

接下來分享嘅好物只適合油性膚質，而且毛孔粗大嘅姊妹使用。大油田姊妹應該都會遇到同一煩惱，就係即使早上花好長時間化完美底妝，但每到中午時候，皮膚就開始臉泛油光，尤其臉頰兩側以及鼻頭上嘅毛孔就逐漸開始浮出來。

Bobbi Brown 麥蘆卡消炎抗菌原液 NO. 75就係專為有同樣煩惱嘅女生而設，主打「平衡水油、細緻毛孔、拯救黑頭」。雖然官方話要持續使用2週以上先會達到效果，但唔少網民表示使用一週已經有肉眼可見嘅效果，唔單止臉頰兩側毛孔明顯收細好多，而且臉部出油情況都得以改善。

由於呢款精油係一枝濃縮精油，所以並不適合全臉塗抹。只需要喺洗乾淨臉後，使用2-3滴喺手心上溫熱一下，然後局部塗抹喺毛孔粗大位置，慢慢按摩直至吸收為止就可以喇！

正確護膚步驟：潔臉 ▶ 塗抹精油 ▶ 化妝水 ▶ 精華 ▶ 眼霜 ▶ 乳液

🔻網民真實使用前後效果🔻

隱藏好物三：維他命營養底霜 HK$540

最後介紹呢款隱藏好物來頭都唔細，但好可惜喺香港就比較少人討論。不過，佢長期屹立於Bobbi Brown美國官網Top10熱銷產品名單以內，更甚至賣到一度大斷貨。如果你係一位乾肌姊妹，你必須要認識以下呢款產品—「維他命營養底霜」！

最近開始踏入冬季，皮膚只會越來越乾，意味住化妝時候唔可以再馬虎，喺挑選底妝產品時要更著重佢嘅保濕效果夠唔夠強大。而呢款維他命營養底霜就物如其名，蘊含豐富嘅維他命 A、C 、E養份，散發住淡淡橘子小清新香味。而且不含油份配方，搽完皮膚零負擔，毫無油膩感之餘仲可以深層滋潤肌膚，化妝同時做到護膚效果，令之後嘅粉底更加貼服自然，打造「嬰兒肌」般嘅偽素顏效果。

🔻網民真實好評🔻

✨Bobbi Brown官網節日限時禮遇✨ 禮遇一：購買任何產品滿$680 即送迷你唇妝組合乙份 （價值$500） *需於結帳時輸入優惠碼「BESTGIFT」* 禮遇二：新客戶首次落單即送皇牌護膚組合 *需於結帳時輸入優惠碼「BF2019」* 禮遇三：購買任何產品即享免費彩妝教學乙次（價值$300） 禮遇四：節日期間免費送貨至香港及澳門地區

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(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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