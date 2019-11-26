《本週之最》第１位：3M 6200 半面罩式雙濾盒呼吸防護器 HK$27!

網購攻略 網購攻略

小編定期會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅好物，做個精明醒目嘅消費者！

近期香港空氣污染差相信大家都知，所以今集《本週之最》就要推介一啲裝備畀大家以備不時之需喇！

🔻本週之最 第１位：3M 6200 半面罩式雙濾盒呼吸防護器 🔻

第１位：3M 6200 半面罩式雙濾盒呼吸防護器 US$3.5 (約HK$27.39)

3M 雙濾罐防毒防煙面罩相信對大家都唔陌生，事關𠵱家唔單止出街危險，喺屋企可能都會食催淚彈！究竟催淚彈有冇過期﹑當中有冇二噁英﹑二噁英會唔會導致生畸胎，呢啲今日小編就唔同大家作詳情分析喇，因為時間會通通說明一切！但係避免身體吸收到任何有害物質，買定裝備傍身始終穩陣啲！

喺eBay買呢款口罩竟然只需US$6.78，即係大約HK$53！各位手足絕對可以上eBay入定貨，儲備多啲以應付任何突發情況。

＊本產品未必直接寄送香港，詳情可向該賣家查詢，小編建議使用國際轉運到香港

👇即睇外國集運教學👇

第２位：3M 60923 P100 濾罐 防有機及酸性氣體 US$25.99 (約HK$203.40)

3M 6200 半面罩式雙濾盒呼吸防護器可以配合60923濾罐使用，大約港幣二百蚊就有一對。60923濾罐可以阻隔大包圍氣體或蒸汽，同時有效地過濾有機蒸氣、酸性氣體、氨氣、甲胺、甲醛及顆粒物污染物等。

透過eBay就可以大手購入呢種「豬咀」，可以大大提升香港防毒裝備嘅庫儲量啦！而且又唔使怕去到五金舖先發現冇得買，到時個身冇裝備又遇到危險就大鑊了。

＊保養注意：不使用的時候將濾罐拆卸下來，利用密實袋儲放，可以延長濾罐壽命，而且避免污染物於室內散播

第３位：Philips 飛利浦 IPL 彩光脫毛器 BRI956 HK$3276

好多妹豬都會使好錢出去美容院做激光脫毛，畀成萬蚊為嘅都係想有白滑嘅肌膚。 但係其實一部家用彩光脫毛機已經可以自行解決你嘅煩惱，仲可以慳番好多錢。相信好多妹豬都想脫Bikini 位置，但其實俾一個陌生美容姐姐幫你脫，情況都幾尷尬，唔單止要你腿張開...... 最怕就係上到美容院俾人左sell 右sell，扮聾扮啞都唔係辦法，最後又俾人劏咗幾千蚊。

相信好多女仔都會遇到同樣情況！所以小編今日就推介飛利浦 IPL 彩光脫毛器 BRI956，自己喺屋企花啲時間就可以做到同美容院提供嘅一樣效果！正所謂沒有醜女人，只有懶女人，快啲動起來買番部返去用啦！

買嘅時候記得輸入優惠碼【PCNSMZDM1119】，即可減HK$234！咁就可以用HK$3,276帶呢個脫毛機返屋企喇！

小編已經幫大家做咗資料搜集，齊合咗喺其他網購平台買呢部脫毛機嘅價格比較喇！

👇撳下圖即睇三大平台價格優惠對比👇

Philips 飛利浦 IPL 彩光脫毛器 BRI956 三大平台價格優惠對比

第４位：MUNIEQ 輕量小型戶外濾泡咖啡架 ¥3,080A日元 (約HK$221.36)

喜歡露營嘅你，唔知你目前嘅營具滿唔滿足到你呢？秋天氣爽嘅天氣去露營真係好正，可以一早喺一遍大草原起身，手執一杯熱騰騰新鮮即沖嘅咖啡...... 單憑想像好似已經聞到陣濃濃咖啡香撲鼻而來......

係咪齋諗都覺得好噗呢？想要將想像變成現實好簡單，你只需要入手MUNIEQ 輕量小型戶外濾泡咖啡架！呢個咖啡架迷你到冇得再迷你，就如書籤一樣薄身輕巧，易於收藏，唔覺意就可以輕輕鬆鬆帶埋去露營，成為你嘅小伙伴。

只需要配合咖啡濾紙同一隻小杯子，加一壺沸騰嘅滾水！嘩，新鮮滾熱辣嘅咖啡隨即準備好。快啲添置你嘅營具啦！

第５位：倍思無線充電器 蘋果產品專用 ¥108人民幣起

小編介紹呢個無線充電器真係有段故事，事關之前入手咗AirPods，喺公司做嘢時就可以輕鬆屏蔽同事們嘅閒聊，等小編可以專心工作，繼續為各位讀者效力。但係公司可以充電嘅位置少得嚟之餘又唔方便，根本難以兼顧小編嘅手機同AirPods！於是乎同事們就介紹咗呢個無線充電器畀我喇，只需要一個USB插位就可以同時幫2-3個電子器材充電，方便得多！

小編揀嘅係透明款式，超級時尚，仲有黑色同白色可以選擇，都好有生活品味。如果你仲有Apple Watch的話，就可以揀三合一設計嘅款式，咁就可以同時幫晒三個裝置充電。

唔知今日介紹嘅邊款產品啱你呢？留言話我知啦！

👇👇撳入以下連結睇埋之前嘅《本週之最》啦👇👇