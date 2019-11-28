〔睇片〕卸妝卸唔好 爛臉係遲早!卸妝產品點揀好?卸妝迷思大拆解!

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明明已經用最昂貴嘅護膚品去供養皮膚，但係塊臉仲係好唔爭氣，成日亂咁生粒粒、粉刺、黑頭，臉色仲越嚟越暗啞，究竟點解會咁㗎？其實，你會唔會喺「清潔」呢個步驟已經出咗錯呢？卸妝產品有分好多種，你平時用緊嘅卸妝品係咪真係適合你嘅肌膚？到底卸妝產品應該點樣揀？立即Click入上面影片，我哋邀請咗美容達人「貓姐」為你一一折解卸妝大迷團！

睇完以上影片，係咪完全刷新咗你對「卸妝」嘅認知呢？雖然為了靚靚，好多姊妹都心甘情願每日早上早起化妝，每日夜晚花時間保養皮膚。但其實想要擁有一張吹彈可破，白裡透紅、容光煥發嘅皮膚，「清潔」及「保濕」兩大關鍵，缺一不可。

「花多少心思在化妝，就要花多少心思在卸妝。」卸妝就係清潔嘅第一步，徹底清潔以及選對適合自己嘅卸妝產品絕對可以幫你喺護膚道路上事半功倍，令之後嘅保養品可以更好地滲透入皮膚底層。但若果你選擇一款唔適合嘅產品，以下一系列皮膚問題就會接踵而來，即刻點擊下圖睇吓自己已經中咗幾多樣？

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卸妝產品有咁多種類，到底應該點樣選擇？就算揀啱咗產品，但係卸妝手法唔啱都會搞到皮膚生粒粒粉刺，到底卸妝時有咩地方要注意？點擊下圖一齊重溫影片入面嘅重點：

🔻卸妝水🔻

🔻卸妝啫喱🔻

🔻卸妝膏🔻

🔻卸妝油🔻

💁提提你：記得要按自己嘅膚質、妝容厚薄程度去選擇最啱你嘅卸妝產品。

按膚質去選擇適合的卸妝產品

卸妝產品消耗得極快，久唔久就需要落街補貨，真係幾麻煩㗎。不過，適逢雙十一月折扣月，網上超市【士多】推出咗「士多藥妝節」，大量美妝護膚品以優惠價發售，買得多慳得越多，買滿$350仲可以享有免運送貨上門服務，連落街呢個步驟都慳返啊！今次仲唔把握機會，大手囤貨？

「士多藥妝節」優惠多籮籮，點擊下圖睇清所有優惠：

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(優惠資料以官方最新發佈為準)

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