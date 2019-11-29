【聖誕好去處】海洋公園聖誕門票 買一送一 $200唔使就有得去OP!

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香港人呢半年嚟個個weekend都咁辛苦，聖誕節想輕鬆吓又唔知去邊好？今年聖誕，KKday就同海洋公園做個「OP聖誕大特賣」！由即日起至2019年12月31日，經KKday買海洋公園門票，就可以用近乎七折嘅優惠價（HK$345）買到，仲有買一送一，平均每人只需要HK$172.5，就可以同摯愛一齊體驗一個幻彩聖誕！

今個冬天，由2019 年12月7日至2020年1月1日，海洋公園以Blingbling聖誕做主題，實行為大家送上一個最閃亮嘅聖誕節！今年樂園內設有唔少打卡位，當中嘅「聖誕藝彩森林」，雪花吊飾配合幻彩效果，帶你進入最夢幻嘅飄雪世界。

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當中最矚目嘅絕對係位於海濱樂園廣場嘅「信和集團呈獻：幻彩晶瑩聖誕樹」，每日黃昏時間更設有「閃爍聖誕樹亮燈儀式」，打造一個閃爍耀目嘅白色聖誕。要搵聖誕老人，又唔一定要去芬蘭嘅～ 到園區內嘅「炫彩聖誕小屋」就得啦！入面仲有聖誕老人同小精靈同大家合照，記錄呢個最難忘嘅聖誕節。

👇撳下圖即睇靚靚打卡位👇

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聖誕節又點少得聖誕大餐呢？由2019年12月1日至2020年1月1日，海洋公園嘅「冰極餐廳」會推出獨家節日限定套餐，以淡雪士多啤梨入饌嘅繽紛閃爍聖誕大餐，同小企鵝一齊享用佳餚美饌，唔知冬日氣氛會唔會double-up呢？

而園內另一主題餐廳「熊貓薈」，則於指定日子推出幻彩聖誕自助晚餐，務求為大家由內而外咁浸淫喺聖誕節慶嘅情調之中。

𠵱家只要到 KKday 購買海洋公園成人電子門票，輸入優惠碼【KKOPB1F1】，就可以用優惠價HK$345，買到兩張成人入場門票！

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成人票適用12 - 99歲嘅旅客，今次優惠名額只有300套（即600張），錯過咗就無㗎啦！透過優惠碼買票嘅朋友，入場時只需憑出示電子票嘅QR code，攜同有效證件，就可以享受優惠，非常方便！今次優惠碼唔單止星期六、日都用到，更加可以喺聖誕期內使用，絕對係不容錯過！

(產品及活動資料以官方最新發佈為準)

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