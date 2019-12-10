【聖誕禮物推薦】聖誕節隱藏任務: 用禮物攻略另一半父母刷好感度

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叮咚！你收到一則聖誕節隱藏任務：請於聖誕節拜訪另一半的父母，送上禮物，提升對方對你的好感度！

𠵱家距離聖誕節只尚餘半個多月嘅時間，大家嘅聖誕任務做成點呢？相信有唔少一百分戀人都已經為另一半揀好禮物，但你又有冇諗過，趁大時大節順便攻略埋另一半嘅父母？事關呢啲節日完全就係順理成章見家長嘅絕佳時機，喺節日嘅包裝下，送禮物亦唔會顯得突兀同心機重。Come on James，仲唔快啲睇埋以下攻略，快速刷出外父外母，老爺奶奶嘅好感度！

雖然未必對對父母都會過呢啲「西洋節日」，但正所謂「禮多人不怪」，無論係第一次去family party，定係已經同另一半嘅家庭friend過打band，都切忌兩手空空走上門。不過唔好諗住帶兩梳蕉去就搞掂啊，皆因送禮都要送得啱，否則你就會墮入見家長嘅陷阱之中。

🔻聖誕攻略伯父伯母宜忌🔻

講咗咁多，不過時間已經無多，點先可以快速攻略到伯父伯母？立即睇睇小編為大家整理嘅最佳禮物！

第一類：外地空運水果禮盒

聖誕見得家長多數都係喺family party呢啲場合上，呢個時候送水果可以話係非常實際，而又皆大歡喜嘅選擇。不過唔代表你可以求其去百佳買兩袋橙就走上門，最好嘅做法當然係選擇返一啲嚟自外地嘅時令生果禮盒外型大方得體之餘，亦都畀兩老見到你嘅誠意，最重要係好多長輩都未必捨得買貴水果食，少食就自然會有興趣兼躍躍欲試啦！

不過上文都提到，有唔少上咗年紀嘅伯父伯母可能會有健康嘅隱憂，所以買水果時亦都要留意返長輩會唔會有糖尿病，從而選擇適合嘅水果。以下兩種水果禮物，都係由日本空運到港，比起平時喺街市買到嘅更多汁鮮甜，大家不妨買畀長輩試下。

日本熊本綠肉蜜瓜 HK$780/箱

日本青森縣珍珠提子 (串提) HK$388/箱

第二類：酒

聖誕派對當然要飲番兩杯助吓慶，送酒類禮盒可以派上用場之餘，亦夠大方得體，而且唔少伯父伯母都頗好杯中物，呢個時候陪佢地飲番兩杯，增進感情就係話咁易！不過買之前當然都要摸清長輩嘅飲酒喜好，如果係平時少掂酒精，只係喺大時大節小酌兩杯嘅長輩，不妨揀酒精度數相對較低，較溫和易入口嘅梅酒或清酒；如果伯父伯母冇乜明確喜好，或者平時只係用嚟招呼一吓朋友，咁紅酒或者威士忌亦係唔錯嘅選擇

人頭馬特優香檳干邑禮盒裝 HK$605

蝶矢 無糖天然梅酒HK$203

第三類：實用小家電

香港地大部分節日送禮都係以食物為主，送得多的確係冇乜新意。之不過聖誕不同於新年或者中秋，係一個可以搞搞新意思嘅節日，送一啲實用小家電畀長輩亦係一個貼心好選擇。好多長輩本身對家電都有種「夠用就得」嘅心態，而且亦都未必咁熟悉，不妨先探吓另一半嘅口風，再選擇一啲可以提升到生活質素嘅小家電或用品畀兩老，但注意，係小家電！事關大家電對空間要求高，都係留番畀主人家自己按需求入手啦！

無線控溫養生壺就非常適合注重養生嘅長輩們，皆因呢部機嘅操作好簡單，只需要撳吓幾個掣，就可以輕鬆炮製到各種養生茶，加上有五種溫度，以及4小時嘅保溫功能，朝早泡一壺茶已經可以飲到半日，咁就再唔使喺天寒地凍嘅時候走落茶樓，都可以飲到暖笠笠嘅靚茶啦！啱晒各位冇茶不歡嘅長輩，同時又顯示到你嘅貼心！

德國寶 - KTG120 無線控溫養生壺 HK$799

第四類：養生湯券／現金券

雖然送禮金券相對嚟講好似冇禮物咁富誠意，但事實係未必個個家庭都會搞聖誕聚會，如果另一半嘅屋企人只係打算簡簡單單出外食餐便飯，並冇特別嘅慶祝活動，咁不妨考慮送現金券呢一類禮物，作為見面時嘅小小心意。不過即使送現金券都記得要投其所好，務求伯父伯母用得著之餘，亦要用得方便。而鴻福堂嘅湯券就係一個幾有心思嘅選擇喇！事關大部份老人家都鍾意飲吓湯水，不過又未必咁有神心日日都會煲，送湯券就可以畀佢地偷下懶，但又可以飲到足料湯水，曖身又暖心！

鴻福堂自家湯套票 (1套10張) HK$398

(產品資料以官方最新發佈為準)

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