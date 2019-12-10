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叮咚！你收到一則聖誕節隱藏任務：請於聖誕節拜訪另一半的父母，送上禮物，提升對方對你的好感度！ 𠵱家距離聖誕節只尚餘半個多月嘅時間，大家嘅聖誕任務做成點呢？相信有唔少一百分戀人都已經為另一半揀好禮物，但你又有冇諗過，趁大時大節順便攻略埋另一半嘅父母？事關呢啲節日完全就係順理成章見家長嘅絕佳時機，喺節日嘅包裝下，送禮物亦唔會顯得突兀同心機重。Come on James，仲唔快啲睇埋以下攻略，快速刷出外父外母，老爺奶奶嘅好感度！

雖然未必對對父母都會過呢啲「西洋節日」，但正所謂「禮多人不怪」，無論係第一次去family party，定係已經同另一半嘅家庭friend過打band，都切忌兩手空空走上門。不過唔好諗住帶兩梳蕉去就搞掂啊，皆因送禮都要送得啱，否則你就會墮入見家長嘅陷阱之中。

🔻聖誕攻略伯父伯母宜忌🔻

講咗咁多，不過時間已經無多，點先可以快速攻略到伯父伯母？立即睇睇小編為大家整理嘅最佳禮物！

第一類：外地空運水果禮盒

聖誕見得家長多數都係喺family party呢啲場合上，呢個時候送水果可以話係非常實際，而又皆大歡喜嘅選擇。不過唔代表你可以求其去百佳買兩袋橙就走上門，最好嘅做法當然係選擇返一啲嚟自外地嘅時令生果禮盒，外型大方得體之餘，亦都畀兩老見到你嘅誠意，最重要係好多長輩都未必捨得買貴水果食，少食就自然會有興趣兼躍躍欲試啦！

不過上文都提到，有唔少上咗年紀嘅伯父伯母可能會有健康嘅隱憂，所以買水果時亦都要留意返長輩會唔會有糖尿病，從而選擇適合嘅水果。以下兩種水果禮物，都係由日本空運到港，比起平時喺街市買到嘅更多汁鮮甜，大家不妨買畀長輩試下。

日本熊本綠肉蜜瓜 HK$780/箱

日本青森縣珍珠提子 (串提) HK$388/箱

第二類：酒

聖誕派對當然要飲番兩杯助吓慶，送酒類禮盒可以派上用場之餘，亦夠大方得體，而且唔少伯父伯母都頗好杯中物，呢個時候陪佢地飲番兩杯，增進感情就係話咁易！不過買之前當然都要摸清長輩嘅飲酒喜好，如果係平時少掂酒精，只係喺大時大節小酌兩杯嘅長輩，不妨揀酒精度數相對較低，較溫和易入口嘅梅酒或清酒；如果伯父伯母冇乜明確喜好，或者平時只係用嚟招呼一吓朋友，咁紅酒或者威士忌亦係唔錯嘅選擇。

人頭馬特優香檳干邑禮盒裝 HK$605

蝶矢 無糖天然梅酒HK$203

第三類：實用小家電

香港地大部分節日送禮都係以食物為主，送得多的確係冇乜新意。之不過聖誕不同於新年或者中秋，係一個可以搞搞新意思嘅節日，送一啲實用小家電畀長輩亦係一個貼心好選擇。好多長輩本身對家電都有種「夠用就得」嘅心態，而且亦都未必咁熟悉，不妨先探吓另一半嘅口風，再選擇一啲可以提升到生活質素嘅小家電或用品畀兩老，但注意，係小家電！事關大家電對空間要求高，都係留番畀主人家自己按需求入手啦！

無線控溫養生壺就非常適合注重養生嘅長輩們，皆因呢部機嘅操作好簡單，只需要撳吓幾個掣，就可以輕鬆炮製到各種養生茶，加上有五種溫度，以及4小時嘅保溫功能，朝早泡一壺茶已經可以飲到半日，咁就再唔使喺天寒地凍嘅時候走落茶樓，都可以飲到暖笠笠嘅靚茶啦！啱晒各位冇茶不歡嘅長輩，同時又顯示到你嘅貼心！

德國寶 - KTG120 無線控溫養生壺 HK$799

第四類：養生湯券／現金券

雖然送禮金券相對嚟講好似冇禮物咁富誠意，但事實係未必個個家庭都會搞聖誕聚會，如果另一半嘅屋企人只係打算簡簡單單出外食餐便飯，並冇特別嘅慶祝活動，咁不妨考慮送現金券呢一類禮物，作為見面時嘅小小心意。不過即使送現金券都記得要投其所好，務求伯父伯母用得著之餘，亦要用得方便。而鴻福堂嘅湯券就係一個幾有心思嘅選擇喇！事關大部份老人家都鍾意飲吓湯水，不過又未必咁有神心日日都會煲，送湯券就可以畀佢地偷下懶，但又可以飲到足料湯水，曖身又暖心！

鴻福堂自家湯套票 (1套10張) HK$398

(產品資料以官方最新發佈為準)

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