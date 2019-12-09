窮學生都要交換聖誕禮物!唔使花大錢都可以好開心! 即睇禮物推薦!

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聖誕節就快到，又喺時候要Re-U！首先，辛苦晒一眾Re-U搞手，掌聲鼓勵👏👏👏皆因要策劃一個聖誕節Party真係一件既艱鉅又偉大嘅任務。深信每一位幕後搞手咁不辭勞苦地準備，只不過係希望每位朋友仔都可以玩得盡興而歸。不過，若果想將成個聖誕Party氣氛推上高潮，「交換禮物」呢個刺激又緊張嘅環節絕對係不可或缺！但係，Party上總會有一兩個搞事份子，專門送啲超伏禮物，最後搞到場面尷尷尬尬。唔想氣氛瞬間跌落冰點，挑選禮物嗰時就要認真啲喇！

但係聖誕Party有男又有女，要揀一份男女都啱用嘅禮物真係唔簡單。而且通常交換禮物前都會預先Set好Budget，價錢唔可以太貴又要實用。媽啊！世界上邊有如此兩全其美嘅禮物㗎？😫

大家放心！其實係有㗎！小編已經幫大家搜羅咗以下四件價廉物美、男女皆宜嘅聖誕禮物之選，啱晒一眾學生哥們，當中仲有住Hall必需要擁有嘅「宿舍神器」，買嚟送畀Hallmate絕對完美！

1. JBL GO 2 防水便攜無線揚聲器 $269

抽中呢份禮物嘅朋友仔就真係有福了！JBL 呢個牌子無人不曉，都唔需要再特別介紹，用嚟送禮絕不失禮。呢個價錢可以有呢個質素，絕對係物超所值。而且Party又點少得音樂助興呢？所以呢份禮物送畀朋友之餘，仲可以即場即開即用，一舉兩得！✌

🔻即睇以下重點功能（按圖放大）🔻

2. 懶人被 ¥129起

最近氣溫不斷驟降，唔好話上8半堂，就算係上晏晝堂，起身都係要靠意志力。就連身體離開張床嗰一秒電光火石之際，都已經凍到不期然地打咗個尿震。若果冬天可以永遠都唔離開張暖笠笠嘅被窩，你哋話有幾美好呢😚？

我諗到的，果然別人都諗到。事關真係畀小編喺網上搵到一條可以着上身嘅「懶人被」，只要將佢由頭笠到落腳，然後拉上拉鏈，咁你就可以永遠都再唔需要離開被窩喇！啱晒送畀身邊一班又懶又怕凍嘅朋友們。

🔻多個顏色任你揀（按圖放大）🔻

3. 懶人折疊檯 ¥59起

「懶人被」其實都未夠懶，如果你班朋友嘅懶人指數已經去到最高Level，堅持「可以訓的話，不會郁」嘅精神，咁呢張「懶人折疊檯」就啱晒佢哋！有咗呢張檯，基本上完全唔需要離開張床，無論係食飯、煲劇、做功課、溫書等等，你都可以喺床上完成。

🔻唔止可折疊，仲可伸縮（按圖放大）🔻

4. 迷你多功能煮食鍋 ¥39.9起

鼎鼎大名嘅「住Hall神器」，住得Hall如果冇呢個神器傍身就真係蝕底喇！每當夜欄人靜時份，總會好想煮個邪惡公仔麵嚟填飽一下唔爭氣嘅肚肚。呢個時候，如果有個「多功能迷你煮食鍋」就方便得多喇。除咗煮麵，仲可以煲水、炒菜、煎蛋、油炸、蒸嘢食，最重要係可以打邊爐！！！冬天凍冰冰，一齊同Roommate匿埋係房打下邊爐，諗起就覺得超級warm啊！

🔻即睇有幾多功能（按圖放大）🔻

今年聖誕Party，希望大家都可以抽到你心目中嘅理想禮物喇！💗💗💗

(產品資料以官方最新發佈為準)

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