【職場攻心術】想要老細加你分？挑選聖誕禮物時三大重點要小心！

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又到聖誕節，同事之間交換聖誕禮物都見慣不怪，但若果畀你抽中送禮對象竟然就係你老細😱 Oh My God！千萬唔好以為自己係「黑仔王」！小編在此先恭喜你，皆因你抽中嘅正正就係一個大好機會！今次仲唔係你表現自己，留下100分印象畀老細嘅黃金機會？不過，唔好興奮住！送禮物畀上司都有以下三大要點需要遵守，否則送錯禮物，分分鐘會成為同事之間茶餘飯後嘅話題㗎。

📢注意！送禮畀老細之三大守則：

1. 投其所好

首先，想要表現自己誠意拳拳、心思細膩嘅一面的話，揀禮物必需要「投其所好」！譬如如果你上司熱愛戶外活動，你可以先縮小範圍，集中挑選戶外用品作為禮物。相反，若果你只顧住送一啲外表好睇但卻又「唔等使」嘅禮物，對於收禮物嘅人嚟講，只會覺得猶如雞肋，食之無味，棄之可惜。

2. 中庸之道

其次，「中庸之道」指嘅係禮物嘅價錢。雖然送禮物畀上司係一個展示自己嘅機會，但係若果太注重要討好老細，而選擇太昂貴嘅禮物的話，隨時一次過得罪兩班人。第一，上司收到咁貴重嘅禮物，好可能會令佢覺得尷尬，造成心理負擔。第二，同事們又會覺得你想上位想得太出面。唔想俾人標籤為「擦鞋仔」，揀禮物記得唔好揀太貴，當然太廉價都唔好，最完美就係取得平衡。

3. 保持低調

如果你係發自內心地想答謝上司一年來對你嘅照顧，自發地想挑選聖誕禮物比上司，送禮物時​切記一定一定要保持低調。若果你貿貿然喺一眾同事面前拎出禮物送畀上司，只會令到冇準備禮物嘅同事尷尬又難堪，而且俾人感覺只係你單純地想博出位。如果可以的話，搵埋一班同事一齊夾錢買份大禮都係唔錯嘅選擇㗎。

睇完以上重點，但都未諗到送咩禮物畀老細好？唔緊要！小編精挑細選咗以下四款聖誕禮物，啱晒辦公室一族，男女都適用。

1. 【BEURER】LA 20 USB 幻彩香薰機 HK$229（原價HK$458）

辦公室長期都唔開窗，空氣又唔流通。每到春天潮濕季節，房間都會又濕又臭，小型香薰機放喺Office就Fit晒喇！空氣之中瀰漫住淡淡嘅香味，心情自然都會豁然開朗。若果老細Keep住心情靚靚，咁發脾氣嘅機會率又低啲喇✌～

2.【鴻福堂】 自家湯套票 (1套10張) (加送 鴻福堂$20禮券) $398

如果你老細非常注重養生之道，又鍾意飲下湯水，呢個自家湯套票就啱晒佢喇！試諗下，日日都要返工，放工又要OT，仲邊有時間親自下廚煲湯飲呢？如果想要再Warm啲，周不時你仲可以自動請纓幫老細去換領湯包，然後直接送到佢面前。所以話，揀呢份禮物絕對係長期戰略，以後就有大把機會為老細服務！

接下來介紹呢 2 件聖誕禮物價格較為昂貴，建議可以搵多幾位同事一齊夾錢買。✌

3.【AirVita】Capsule 400 Pro 家用負離子空氣淨化機 $650

辦公室人多地小，假若遇上流感高峰期，基本上只要有一個同事病就會一傳十十傳百，最後全部同事就病埋一份。唔想齊齊「攬炒」？空氣淨化機就幫到手喇！不過，一般市面上嘅空氣淨化機都又大部又重，買完都唔知點樣抬返公司。

而呢部來自韓國嘅AirVita Capsule 400 Pro就最適合放喺辦公室使用，事關佢體積細小，只有手掌左右咁大。只要插入插座就即刻瞬間啟動，可以有效淨化空氣、除臭以及殺滅各種細菌，例如流感(H5N1，H3N2)、金黃葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌、肺炎鏈球菌等等，老細收到之後一定會覺得你心思非常細膩又貼心。

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4. 【Amazon】Kindle Paperwhite4 2018 8GB 電子閱讀器 第十代 $785

細心回想一下，你老細房間係咪放滿各式各樣嘅書籍？如果你老細都有閱讀嘅習慣，Kindle電子書佢收到後一定會倍感驚喜。皆因有咗電子書，以後想睇咩書都可以即時上網下載，唔使再扛住幾本又重又厚嘅書出門口。而且如果老細成日都要飛去其它地方出差，有本電子書喺手又可以消磨時間，一舉兩得。

今個聖誕節，想要老細加你印象分？送禮時，謹記以上三大重點喇！

職場生涯唔容易，共勉之。😭💪

(產品資料以官方最新發佈為準)

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