超抵超經濟! Charles and Keith$650內高質手袋 今期最興鱷魚紋?

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聖誕節馬上就到，諗到有咩活動去邊玩未呢？大時大節緊係要悉心打扮一番，最緊要影番幾張相打吓卡啦😳 好多妹豬可能已經諗定要點着，同朋友夾咩dresscode去party！但係想成為群眾嘅焦點，呃番幾千個like，點都要下啲功夫！適逢Charles and Keith又有最新優惠，就等小編介紹吓有咩必備迎合outfit嘅hot items啦！

🔻鱷魚紋手袋🔻

鱷魚紋手袋好適合冬天用，近期都好興㗎！鱷魚紋畀人感覺成熟啲，好啱成熟女生嘅風格。小編覺得一條one piece裙，加對高踭嘅靴，襯埋鱷魚紋嘅手袋，成個look即刻好有女人味！

鱷魚紋金屬扣中型包 (土色) HK$639

鱷魚紋手提皮夾(紫灰色) HK$439

🔻鮮色手袋🔻

女仔平日買手袋可能都係買啲易襯衫，或者使用率好高嘅手袋，太搶眼或者設計誇張嘅款式都未必會入手。但係小編話你知，女人衣櫃入面都點要有一兩個鮮色嘅手袋！聖誕節或者除夕呢啲大時大夕就啱晒喇，一定可以搶晒風頭！而且其實鮮色手袋都可以好易襯，因為要突出飾物，衣着以淨色簡單為主就啱晒，着黑白色就一定唔會出錯！

經典吊牌斜背包 (紅色) HK$539

🔻大地色系手袋🔻

大地色系嘅手袋就實際啲，易襯之餘一年四季都用到。小編以下揀嘅呢兩款手袋都係可以當埋腰包兩用㗎！咁就可以用一個價錢買到兩款手袋啦❤

兩用半圓腰包 (焦糖色) HK$469

信封式腰包 (酒紅色) HK$439

🔻短靴🔻

天氣一轉涼，就係時候出動鞋櫃入面嘅短靴喇！之前一直好興過膝嘅長靴，但到咗今年呢個熱潮好似已經減退。入手短靴就一定冇錯喇，一過冬就點都要有對傍身。Ankle boots一直都好興，小編就覺得想型嘅話可以襯長褲着，想要斯文look的話就可以襯長裙。而中靴就適宜襯短裙或者one piece，露番對白滑大腿就可以拉長番成個人嘅比例，睇落去隻腳都長啲。

拉鍊粗跟短靴 (黑色) HK$539

尖頭粗跟中筒靴 (紫灰色) HK$539

咪走住！HK01仲有獨家優惠帶畀你哋！只要結帳時輸入優惠碼【HK01-DEC】，即可享有全網免運費！所以即使手袋或者鞋款唔啱你嘅話，可以睇吓其他飾物，card holder最平只係HK$99就有！全部免運費直送到屋企～

優惠日期：12月4日至12月31日

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活動條款及細則：

1. 此優惠適用於2019年12月04日香港時間0:00至2019年12月31日香港時間23:59為止的合資格訂單

2. 此優惠由Charles & Keith經營

3. 此優惠僅適用於以下網站中的部分產品

4. 此優惠不能與任何其他促銷、折扣、優惠、代碼或優惠券（包括購買禮品卡）一同使用

5. 此優惠不可轉讓，不可兌換其他現金

6. Charles & Keith可酌情更改此優惠適用的國家或地區

7. Charles & Keith保留隨時酌情決定撤銷，暫停，取消和/或修改要約及這些條款和條件的權利，恕不另行通知

8. 如有任何關於優惠的爭議，Charles & Keith保留最終決定權，不得進行任何通信或討論

9. 必須經《一網打盡》連結選購產品及成功購買方可合資格額外賺取「01積分」回贈

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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