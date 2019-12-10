【送禮/自用入手熱點】日本樂天市場3大優惠券速報 最高減$294!

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日本樂天市場購物網站優惠速報，進入以下鏈結可以領取三種面額不同優惠券，埋單最多幫你減大約港幣300蚊。日本樂天市場作為香港區排名第九大網上購物平台，可以買到嘅產品應有盡有，當中親子用品都好受歡迎㗎！趁住今次有優惠券搶，立即去睇睇有咩啱買啦！

日本樂天市場今次公開發放嘅優惠券有：

日本樂天市場三種優惠券比較

本次活動日期為2019年12月04日至12月31日，想係日本樂天市場買啲聖誕裝飾、或者禮物甚至冬天衫真係要快手，留意番今次優惠券只係會係以下連結發放:

🌏優惠券傳送門🌏

(日本樂天市場截圖)

只要經《一網打盡》到日本樂天市場選購產品，即可額外賺取2.1x倍「01積分」回贈，以兌換現金券或禮品！

以訂購價值港幣$2,000的產品計算，客戶可賺取4,200「01積分」

條款及細則：

- 優惠券限量，先用先得。

- 優惠券只適用於在日本樂天市場(Rakuten Global Market) 或樂天市場的訂單。

- 在單一店鋪的單一訂單滿 指定金額(含消費稅) 才可使用優惠券。單一訂單是指有相同訂單號的訂單。

指定金額是指：

* 使用日本樂天超級點數前的原始價格。

* 使用中國大陸支付寶5％折扣前的原始價格。

* 並不包含運費，包裝費及進口關稅 (若有)。

- 每位日本樂天市場會員可使用同款的優惠券最多5次。

- 每次結帳只能使用一張優惠券。

- 您需要登入日本樂天市場會員以使用優惠券 (免費註冊)。

- 消費門檻與實際優惠金額皆以日元表示。其任何非日元的貨幣單位僅供用戶參考。

- 若使用優惠券的訂單在優惠券的使用期限後被取消，該優惠券將無法取回。

- 日本樂天市場（Rakuten Global Market）保留改變這些活動條件的權利，或可在任一時刻停止活動，不作另行通知

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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