【聖誕禮物】 擊退塵蟎第一步！家居必備 除塵蟎吸塵器神奇小法寶

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聖誕節令人最期待嘅環節一定非「拆禮物」莫屬，無論係自己送畀自己，抑或收到人哋送嘅禮物，相信都可以為你嘅聖誕增添一點樂趣同節日情懷！以下係幾位小編一齊絞盡腦汁搜羅出嚟嘅十大精選「我最喜愛禮物」，每樣都係真心推介，絕對值得藉住聖誕節作為禮物氹吓朋友仔或者自己開心！想知十大排行榜有咩產品榜上有名就繼續睇落去啦！

【2019年度最佳聖誕禮物第 8 位】

IRIS OHYAMA IC-FAC2 除塵蟎吸塵器(送塵袋) HK$649

若果想要你重視嘅人身體健康，唔單止係靠把口去祝福人哋㗎。送對方一部除塵蟎吸塵器會係更實際嘅辦法。事關塵蟎可以話係誘發過敏問題嘅萬惡之源，尤其係本身已有鼻敏感、皮膚敏感、哮喘或有其它過敏症狀嘅人士，絕對唔可以睇輕塵蟎，擊退塵蟎就係邁向健康嘅第一步！

即使你已經有定期清洗床單、更換被鋪，其實都還未夠㗎。塵蟎依然會無聲無色地潛藏喺床褥、枕頭、被鋪、梳化、毛公仔等等裡面。加上香港溫暖又潮濕嘅環境，非常適合塵蟎生長，完美地孕育出成千上萬嘅蟎蟲。甚至英國都有研究顯示，只要二個星期唔更換床單被鋪，已經可以繁殖出過百萬個塵蟎及細菌。所以若果配合埋除塵蟎吸塵器雙管齊下，雙重防禦，咁就雙倍放心喇。

而來自日本嘅IRIS OHYAMA IC-FAC2 除塵蟎吸塵器，網上一片呼聲，功能都非常強大。IRIS OHYAMA IC-FAC2 除塵蟎吸塵器主打強效吸力，吸頭每分鐘會拍打震動6000次，可以吸走高達98%嘅塵蟎；加上兩個獨特旋風氣流結合，搭配「暖風機能」嚟降低室內濕度，創建一個更乾爽嘅環境，令塵蟎難以滋生。

🔻強大功能 一覽無遺🔻

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除塵蟎吸塵器稱得上係每個屋企都必需要擁有一部嘅清潔神器。

(產品資料以官方最新發佈為準)

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