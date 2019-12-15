【聖誕禮物】最強降噪●真無線耳機 SONY WF-1000XM3 只需$1243！

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聖誕節令人最期待嘅環節一定非「拆禮物」莫屬，無論係自己送畀自己，抑或收到人哋送嘅禮物，相信都可以為你嘅聖誕增添一點樂趣同節日情懷！以下係幾位小編一齊絞盡腦汁搜羅出嚟嘅十大精選「我最喜愛禮物」，每樣都係真心推介，絕對值得藉住聖誕節作為禮物氹吓朋友仔或者自己開心！想知十大排行榜有咩產品榜上有名就繼續睇落去啦！

✨千呼萬喚！2019年度最佳聖誕禮物第2位✨

No music no life！香港人鐘意聽音樂都已經唔係新聞，無論你喺公共交通工具、街上、餐廳，甚至喺辦公室裡面，都唔難見到身邊嘅人都戴上咗耳機，沉浸喺只有自己嘅音樂世界。

無線耳機近年大行其道，有線耳機都逐漸離開主流。無線耳機嘅流行都令追求「降噪」功能嘅用家越來越多。試諗下，有邊個會想上咗巴士戴咗耳機之後，仲聽到坐隔離位個阿叔大大聲講緊電話，或者聽到後排伯伯播緊嘅收音機呢？「降噪」功能唔單止可以過濾到周遭環境嘅噪音，某程度上仲可以保護到聽覺。事關當你戴上具備降噪功能嘅耳機之後，就唔需要再為咗掩蓋周遭噪音而不斷調高播放音量。長遠而言，對聽力都起到另一種保護作用。

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而喺眾多無線耳機之中，SONY 新一代WF-1000XM3 無線降噪耳機稱得上係入耳式耳機界中嘅「霸主」。好老實講，SONY WF-1000XM3 充電盒體積相比AirPods Pro係較大，但勝在外型設計時尚，望落更加有質感。

撇開SIZE問題，只要當你一戴上耳機後，從此就係SONY WF-1000XM3嘅天下！點解？因為即使開啓咗降噪模式，音質都唔會因此有所影響，音色依然驚為天人，360度環迴實景音效，感覺彷彿身在演唱會現場，甚至係好似走入咗MUSIC VIDEO嘅世界裡面。無論係飛機機艙噪音、交通噪音、冷氣機噪音，或者係同事們竊竊私語嘅聲音都可以一一消除得到。

可能你會疑惑，咁如果有人同你講嘢，你咪會聽唔到？或者係咪每次都需要除低耳機？其實，SONY早已考慮到呢個問題，所以你只要將手指放喺左邊耳機上，就可以瞬間關閉降噪功能。而耳機背面圓圓嘅地方正正係觸控感應器，手指輕輕一觸就可以調高或低音量、跳轉下一首歌等等。

最值得一讚係，SONY耳機設有專用嘅手機應用程式「Sony | Headphones Connect」，透過呢個APP你可以自行更改觸控面板行配置，自訂聲音品質、低音強度、環繞聲效果、調整防噪功能等更多音效效果。

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大家係咪已經準備緊聖誕禮物畀朋友、屋企人、另一半？今年聖誕節，不妨對自己好啲，準備一份專屬禮物畀自己，犒賞一下努力咗一年嘅自己啦💗

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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