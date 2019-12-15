【聖誕2019】$599人體感應陶瓷暖風機 安全節能任何場景都適用!

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聖誕節令人最期待嘅環節一定非「拆禮物」莫屬，無論係自己送畀自己，抑或收到人哋送嘅禮物，相信都可以為你嘅聖誕增添一點樂趣同節日情懷！以下係幾位小編一齊絞盡腦汁搜羅出嚟嘅十大精選「我最喜愛聖誕禮物」，每樣都係真心推介，絕對值得藉住聖誕節作為禮物氹吓朋友仔或者自己開心！想知十大排行榜有咩產品榜上有名就繼續睇落去啦！

萬眾期待！《聖誕禮物市場學》已經去到最後一集喇！小編即將公佈排行榜第一位產品，希望呢份禮物大家都鍾意啦💖

🔻聖誕禮物排行榜 第一位🔻

Iris Ohyama Turbo Heat JCH-12TD3 人體感應陶瓷暖風機 $599

冬天嘅時候屋企開個窗都覺得凍冰冰，如果屋企有個暖風機咁就正喇！所以小編希望為大家送上一個暖意窩心嘅聖誕，推薦大家呢個日本Iris Ohyama 人體感應陶瓷暖風機，超級實用，同大家介紹一吓佢嘅功能啦！

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🔻廣角送風🔻

增加暖風吹送幅度，令房間快速均勻變暖，可以擁有強效及極致安全嘅熱風體驗

🔻大風量新設計🔻

應用嘅場景多，唔單止可用於加熱浴室，仲可以用於較大嘅房間，例如客廳飯廳等

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🔻產品保養詳細🔻

保養期 : 1 年

提供保養之公司 : Globiz Company (HK) Limited

保養中心地址 : 九龍觀塘巧明街112號友聯大廈5樓B2室

聯絡電郵 : info@globiz.com.hk

聯絡電話 : 30011212

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(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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