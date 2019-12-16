【聖誕禮物】人生有班真正好姊妹的確好極!5款禮物一擊即中閨蜜心

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聖誕送禮是常識，但到底係咩驅使大家喺年尾荷包掹掹緊嘅時候，花錢花時間送出禮物？係愛？定係責任？咪就係因為愛囉！喺聖誕節呢個充滿愛嘅日子，除咗同另一半甜甜蜜蜜咁攬住過節，唔好漏咗一班陪你又喊又笑、大癲大肺嘅好姊妹！唔想喺今個聖誕獲得「有異性冇人性」呢個污名，就快啲趁呢個機會好好咁同你嘅死黨表達愛意啦，覺得太肉麻講唔出口？咁就做出嚟啦！揀份禮物，好好包裝，一樣可以將你嘅心意全數奉上！若然你仲未開始準備禮物，就立即撳入以上影片，睇睇網購師為你推薦嘅閨蜜禮物！

如果要揀送畀姊妹嘅禮物，相信大家十有八九都會從美妝護膚品入手，事關咩粉底呀、面膜呀、面霜呀、精華液統統都係消耗品，日又要用夜又要用，無論囤定幾多都會用得極快，所以送呢類畀好姊妹實唔驚佢用唔着。

不過當你企喺商場入面，望住琳琅滿目嘅護膚品向你招手，係咪頓時覺得左右為難，選擇困難？與其毫無方向，糾結買咩牌子好，倒不如從皮膚性質入手，揀出最適合好姊妹膚質嘅護膚品。今次小編就針對敏感皮膚、輕熟皮膚、缺水皮膚三種膚質，推薦大家三大牌子，以及佢地嘅皇牌產品。值得一提嘅係，以下產品最近都做緊優惠價，睇啱就快啲入手，畀好姊妹一個驚喜啦！

Kiehl’s - 適合敏感膚質女生

Kiehl's 特效保濕乳霜 $410/125ml (官方價$530)

kiehls嘅王牌特效保濕乳霜推出已達12年之多，一件產品可以連續多年都未被踢走，仲要高踞王牌產品寶座，必定係有番咁上下實力。一提到特效保濕，可能好多人已經下意識覺得係嗰種又笠又黏，難以吸收嘅面霜，咁諗你就大錯特錯喇，事關呢款面霜嘅質地係相當輕柔，容易推開之餘，上面後亦唔會感覺又厚又Heavy，但仍然能夠做到鎖水保濕嘅效果。就連極端乾燥環境測試都應付得到嘅面霜，相信應付香港一般嘅乾燥空調環境都已經綽綽有餘。而最重要當然係不含香味、不含酒精、羥苯甲酸酯防腐劑 (Parabens)、胺甲醯胺 (Carbamides) 及三乙醇胺等致敏成份，特別適合敏感乾肌，或者經常要做激光facial嘅女生們。

Kiehl's 特效保濕乳霜 $410/125ml (官方價$530)

Kiehl's 深夜奇蹟修復精華露 HK$469/50ml (官方價HK$547)

Kiehl's 深夜奇蹟修復精華露可以話係Kiehl's深藏不露嘅皇牌產品，100%以植物天然成分製成，包括有修復功效強嘅玫瑰果油，可以抑制發炎過敏嘅月見草油等等，瞓覺前用一滴仔，瞓覺嘅時候就可以滋潤同修復皮膚，雖然質地近似於精華油，不過小編自己都親測過，上咗皮膚後係絕對唔會油膩，而且用完之後嘅第二朝都仲保持到臉部皮膚嘅保濕度，皮膚望落係好健康同飽滿，對輕熟嘅人嚟講簡直就係100%奇蹟！

Kiehl’s 深夜奇蹟修復精華露 HK$469/50ml (官方價HK$547)

Estee Lauder - 適合25+輕熟膚質女生

Estee Lauder 升級眼底導入基因修護精華露 $636/50ml (官方$830)

升級再生基因修護露係Estee Lauder嘅王牌系列 advanced night repair嘅產品之一，亦即係輕熟女人手一支嘅「小棕瓶」，皆因老化問題一向都係肌膚問題入面最嚴重最難搞嘅一種，輕熟女最重要係把握時間，好好保養皮膚，否則傷害一旦造成就好難再逆轉。講返呢支修護露，細細地一支已已經包含咗淡化細紋、均勻膚色、保濕鎖水、預防老化、亮澤皮膚五大功效，幾乎可以稱之為全能嘅修復型精華，一方面可以持續修復皮膚受過嘅傷害，另一方面就及早預防老化，特別適合經常夜訓，皮膚狀態已經大不如前嘅25+女生。

Estee Lauder 升級眼底導入基因修護精華露 $636/50ml (官方$830)

Estee Lauder 微精華原生導入面膜 $232/5片 (官方價$458)

除咗平時常見嘅面膜套裝，送專櫃面膜畀好姊妹都係一個唔錯嘅選擇，事關專櫃面膜嘅價錢實在係太昂貴，好多女仔都真係未必捨得買㗎，你話如果有人送嘅話幾好呢！Estee Lauder嘅支微精華原生液被譽為輕熟女生最值得擁有嘅精華之一，而呢款面膜入面嘅微精華原生液更係2倍濃縮，除咗做到保濕鎖水之餘，最重要係可以剌激膠原蛋白再生，令皮膚變到好似18歲少女咁緊緻飽滿，啱晒貪靚嘅女生們！

Estee Lauder 微精華原生導入面膜 $232/5片 (官方價$458)

Sulwhasoo - 適合缺水膚質女生

Sulwhasoo 與潤夜間修復睡眠面膜 $295/120ml (官方價$380)

最近天氣非常乾燥，有唔少女生上妝後都會出現卡粉、浮粉，或者顯乾紋等等嘅問題，當然做足妝前保濕功夫係可以令妝容更加貼服，但始終都唔係長久之計，想真正解決皮膚乾燥問題，就需要係睡前護膚做多少少功夫，而用睡眠面膜唔單止可以把握睡瞓覺嘅時間修復皮膚，仲可以令朝早嘅皮膚水分充足。雪花秀與潤面膜使用韓方草藥精華製成，配方入面嘅當歸同紅石榴有助均勻同提亮膚色，而核桃同桑白皮精華就可以為肌膚補充養分，因此瞓覺前薄薄搽一層，第二朝皮膚就會望落更加水潤飽滿，咁個妝自然都會更靚啦，隨時素顏都仲得。

Sulwhasoo 與潤夜間修復睡眠面膜 $295/120ml (官方價$380)

最後再醒埋大家聖誕禮物入手小撇步！買之前記得入優惠碼，咁先可以買得更抵！由12月11日開始，去到12月31日，只要大家撳入以下連結購買禮物滿USD120(約HK$936)，結帳時輸入優惠碼【PCNSMZDM1219】，立即可以減USD20(即約HK$156)！

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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