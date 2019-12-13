【聖誕節2019】買套新衫 迎接聖誕！最後衝刺！ZALORA 獨家8折！

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ZALORA網站優惠速報！由即日起到12月31日前，只要喺ZALORA買滿$549，埋單時輸入香港01獨家聖誕優惠碼即可享有全單八折！

ZALORA作為香港區排名第五大網上時裝及美容產品購物平台，相信大家都聽聞過，甚至係幫襯過。ZALORA坐擁超過500個國際同本地品牌時裝。除時裝產品外，ZALORA亦搜羅咗來自世界各地嘅護膚及頭髮護理產品。另外更有專為男士們而設嘅剃鬚產品及男士香水，照顧埋一眾男士們嘅需要。

無論你係新客戶，抑或舊客戶都好。小編都有好消息宣佈！「網購攻略」已經為大家成功爭取到獨家優惠。適逢雙12，ZALORA網站舉辦咗一個「12日驚喜大放送」，由聽日12月14日中午12點 - 中午3點，屆時將會有壓軸大優惠登場，想必會令一眾讀者忍不住手，快啲分享呢個好消息出去畀朋友同立即去睇睇有咩啱買啦！

🔻香港01獨家聖誕優惠碼詳情🔻



優惠碼：01XMAS

連結：傳送門

最低消費：HKD$549

折扣：八折

完結日期：31 Dec 2019

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ZALORA官網截圖

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(優惠資料以官方最新發佈為準)

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