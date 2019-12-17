HK01《網購攻略》主持人 · 大招募！

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想你嘅聲音被人聽到？立刻報名參加由 HK01 《網購攻略》 主辦的「《網購攻略》主持人 · 大招募」！表現突出的朋友，有機會加入 HK01，可能你會話不了，但我就問返你WHY NOT！

2020年第一季，網購攻略 將會推出全新 Youtube 影片頻道，內容主要圍繞網上購物，例如：時尚服飾、生活用品最新資訊、專家推薦、網店最新優惠、真實產品評測、回贈情報等。

自問熱愛幕前主持及有興趣幕後製作的你，歡迎立刻報名，成為下一位熱門主持人！ 👊✨✨



網購攻略 節目主持人 🎤🎬🎯





💥職位要求：

- 夠秤

- 性格開朗、喜愛表達及創作、自問要有影響力、敢於挑戰現況

- 具高主動性

- 咬字有時唔洗清晰

- 幕前經驗者不拘

- 至少3秒對白記憶

- 表現慾極強 欠缺機會者



☀️工作內容：

- 活躍於鏡頭前，主持網購攻略節目，建立影片，包括開箱/街訪/訪談/後期配音

- 持續學習，分析網上趨勢，以影片格式推介市場上具吸引力的產品

- 工作時間：一星期最少兩組

- 工作地點：主要喺荃灣，但你有機會衝出香港 💪🏻🤪





👀薪金：

每組戲計算



📌招募日期：

第一輪招募：由即日起至 12月20日 中午12時

第二輪招募：TBC



🎉甄選流程：

公開招募 > 接受網上報名 > 合適人士會被邀請參與面試 > 獲選人士將會有專人個別通知





📩報名方法*：

網上報名（ >>申請表格連結<< ）

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（*收集的個人資料只用作本公司的招聘用途。如落選以上招募，報名人士有機會被推薦其他幕前/幕後空缺。）