HK01《網購攻略》主持人 · 大招募！

撰文：Kia
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自問熱愛幕前主持及有興趣幕後製作的你，歡迎立刻報名，成為下一位熱門主持人！ 👊✨✨
網購攻略 節目主持人 🎤🎬🎯
💥職位要求：
- 夠秤
- 性格開朗、喜愛表達及創作、自問要有影響力、敢於挑戰現況
- 具高主動性
- 咬字有時唔洗清晰
- 幕前經驗者不拘
- 至少3秒對白記憶
- 表現慾極強 欠缺機會者
☀️工作內容：
- 活躍於鏡頭前，主持網購攻略節目，建立影片，包括開箱/街訪/訪談/後期配音
- 持續學習，分析網上趨勢，以影片格式推介市場上具吸引力的產品
- 工作時間：一星期最少兩組
- 工作地點：主要喺荃灣，但你有機會衝出香港 💪🏻🤪
👀薪金：
每組戲計算
📌招募日期：
第一輪招募：由即日起至 12月20日 中午12時
第二輪招募：TBC
🎉甄選流程：
公開招募 > 接受網上報名 > 合適人士會被邀請參與面試 > 獲選人士將會有專人個別通知
📩報名方法*：
網上報名（ >>申請表格連結<< ）
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（*收集的個人資料只用作本公司的招聘用途。如落選以上招募，報名人士有機會被推薦其他幕前/幕後空缺。）