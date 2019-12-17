【eBay免運費】外國網購運費一定貴?eBay每月資助你最多$158運費!

網購攻略 網購攻略

香港地雖然咩都有得買，但若然想入手某啲外國限定商品，或者想買得更抵，除咗左搵右搵靠代購，親自上去外國網站尋寶都不失為一個快靚正嘅好方法。不過好多人都會擔心，一旦件貨遠在外國，唔單止運送過程麻煩，加埋運費咪隨時得不償失？如果想連運費都慳到最盡，其實都唔係冇辦法！如果閣下係eBay嘅常客，咁你今次就有福了，事關小編會教大家一個隱藏小技巧，等你可以喺免運費嘅情況下，買到心頭好！

eBay呢個外國平台簡直可以話係網購愛好者嘅福音，皆因佢就等同外國版嘅淘寶，基本上咩商品都會搵得到，由最常見嘅電子產品、衫褲鞋褲、汽車用品、運動用品、母嬰用品、去到收藏級嘅古董，甚至連冇使用價值嘅廢棄品都統統有齊。當然唔止咁簡單啦，重點係eBay大部分商品嘅價錢比起香港都會平一大截，所以有唔少經驗老道嘅網購迷都鍾意去eBay尋尋寶，分分鐘搵到平靚正嘅好嘢。

不過問題來了，有開買eBay嘅朋友仔相信都知，eBay嘅賣家分佈喺世界各地，一來並非個個賣家都願意直寄香港，二來就算可以直寄，運費分分鐘都好襟計！唔通又要埋門先放棄？

與其左煩右煩郵寄問題，小編建議大家直接使用eBay嘅轉運服務，事關eBay早前就同兩間本地集運公司合作，仲會資助埋大家運費！

(eBay網上截圖)

🔻eBay免運費隱藏小技巧🔻

由即日起，大家只要於eBay向同一賣家購買金額滿50美金（不包括美國境內運費），再經「Buyandship」或「Buyippee」集運公司轉運香港，就可以獲得HK$78(約2磅)嘅運費資助！而更着數嘅係，每位買家每月最多可以獲得兩單免運，即係夾夾埋埋有成HK$156嘅運費補貼。

不過使用以上優惠時，大家記得有幾點需要注意～

** 免費轉運只限香港及台灣買家，買之前記得先確認帳戶註冊地址為香港或台灣地址

** 免費轉運金額將會通過積分、優惠券或餘額方式直接存入集運帳戶，或由集運公司直接扣

** 任何禁運貨品均不符合免費轉運活動

** 詳細使用細則可參閱【eBay】、【Buyandship】、【Buyippee】網站

🔻立即撳入下圖睇免運細則🔻

🔻eBay國際轉運教學🔻

Step 1：註冊eBay帳戶，進入Account Setting，於country or region設定地區為香港

Step 2：註冊成為集運公司會員，取得集運公司海外倉庫地址

Step 3：於eBay購物時，於送貨地址一欄填上海外倉庫地址、並填好其他所需資料

Step 4：商品發貨後，商家會用電郵或其他方式通知你速遞公司、運單號碼等資料

Step 5：登入集運公司網站，填上相關速遞公司及運單號碼等資料

Step 6：完成eBay貨件申報後，經集運公司核實後，免費轉運金額將會通過積分方式直接存入集運帳戶，或由集運公司直接扣減運費

Step 7：選擇想要集運嘅貨件、轉運方式、付款方式，然後填上自己電話、香港收貨地址等等嘅資料，坐定定等收貨！

學識之後，外國網購其實都可以好簡單！最後，小編為大家喺eBay搜羅咗幾款抵買商品，睇埋價錢對比你就知eBay有幾抵買！

Samsonite Pivot 3 Piece Set - Luggage 券後價 HK$1326

JBL Duet BT Wireless On-Ear Headphones 券後價 HK$234

PlayStation 4 Slim 1TB Console 券後價 HK$1716

Dyson V7 Absolute Cordless Vacuum 券後價 HK$2574

最後再醒埋大家eBay購物小撇步！買之前記得入優惠碼，咁先可以買得更抵！由12月11日開始，去到12月31日，只要大家撳入以上連結購買滿USD120(約HK$936)，結帳時輸入優惠碼【PCNSMZDM1219】，立即可以減USD20(即約HK$156)！

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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