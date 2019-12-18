【開P必備】 超抵買原箱飲品 HK$2.3一包檸檬茶 滿$399免費送貨

網購攻略 網購攻略

12月可以話係全年開Party嘅高峰期，飯局酒局呢啲根本就係一浪接一浪！但係籌辦呢啲活動嘅幕後搞手有幾多辛酸真係冇人會知，除咗同大家夾時間﹑搵場地之餘，最麻煩就係預備嘢食同嘢飲！做開搞手嘅朋友仔睇到呢度相信都好有共鳴，而且想搞party又要將啲大家嘅預算運用得宜，小編今日就要教大家點入手party嘢飲先最抵！

想搞Party但時間又掹掹緊，最方便就一定係去網上超市訂定所需物資，唔好到當日先慢慢去超市買啊，又要自己擔擔抬抬又冇得慢慢格價。而且網上超市一般都會提供送貨服務，咁就可以慳時間又慳體力啦！一早準備好嘢飲嘢食就可以放心好多，份量都可以更加準確預算。

𠵱家去士多Ztore購物滿HK$399，即可享有免費送貨服務！臨近節日，仲有好多優惠做緊，即刻睇吓啦！

👉立即去Ztore逛逛👈

Party除咗要預備酒精畀大家盡興，同時都要照顧唔飲酒嘅朋友仔㗎。所以小編幫大家搜羅咗啲啱飲又抵買嘅無酒精飲品，喺士多Ztore大部份即飲飲品都可以原箱購入，價錢會比單件購買優惠好多，份量適合15-20人派對。

👇立即睇睇小編推薦原箱飲品 + 香港3大網上超市價格比較👇

1. 津露烏龍茶- 原箱 500ML X24罐 特價HK$125 平均HK$5.2一枝

津露烏龍茶- 原箱 500ML X24罐 特價HK$125 平均HK$5.2一枝

2. 可口可樂汽水-原箱 330ML X24罐 特價HK$69 平均HK$2.9一罐

可口可樂汽水-原箱 330ML X24罐 特價HK$69 平均HK$2.9一罐

3. 檸檬茶-2箱 250ML X48盒 特價HK$110 平均HK$2.3一盒

檸檬茶-2箱 250ML X48盒 特價HK$110 平均HK$2.3一盒

𠵱家喺士多Ztore買維他飲品每滿HK$80，仲即送你250ML維他蘋果綠茶1pack (6包)！可以有喝不完的維他飲品喇～

4. NESCAFE 雀巢香滑咖啡-原箱 250MLX24罐 特價HK$118 平均HK$4.9一罐

NESCAFE 雀巢香滑咖啡-原箱 250MLX24罐 特價HK$118 平均HK$4.9一罐

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！



👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈



👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈