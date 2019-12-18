慳家女都想買名牌包包?MyBag名牌手袋4折起 $2K內就可帶佢返屋企!

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貧友們，有福了！邊個話名牌手袋只有有錢人家先買得起呢？其實，若果你識得精挑細選，再趁住減價時期入手，唔使花大錢都可以買到手！最近，小編就發現英國大型電商平台The Hut Group旗下嘅手袋網MyBag做緊震撼限時優惠，網站上大量人氣手袋款式減價低至4折起！

相信每個女孩子心目中都有一個屬於自己嘅Dream Bag，畢竟「人靠衣裝佛靠金裝」。不過對於大學生或初入職場嘅小資女嚟講，與其要花成個月糧去買一個手袋，搞到自己生活拮据，倒不如選擇一款價錢親民，款式又百搭嘅入門級名牌手袋。唔單止可以滿足到內心小小嘅虛榮感，而且每日返工、開會見客，抑或出席正式場合都完全大方得體。

英國手袋網站MyBag走輕奢侈路線，主打入門級手袋品牌，例如：Furla、MICHAEL KORS、Kate Spade、Marc Jacobs、Ted Baker、See By Chloé等等。大量人氣手袋同Cardholder做緊震撼價，貧友們睇啱就要盡快出手，否則賣晒就要眼白白望住優惠溜走。😭😭😭

立即睇睇下面必搶激筍手袋款式：

Ted Baker Women's Bethan Flip Clasp Cross Body Bag - Oxblood

原價：HK$1637.7 震撼價：HK$988.8

MICHAEL MICHAEL KORS Women's Jet Set Medium Camera Bag - Acorn

原價：HK$1802.5 震撼價：HK$1081.5

Furla Women's Pin Mini Tote Bag - Onyx

原價：HK$2884 震撼價：HK$1730.4

DKNY Women's Elissa Small Shoulder Flap Bag - Dune

原價：HK$2163 震撼價：HK$1297.8

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💁提提你：MyBag網站提供香港直郵服務，只要買滿£20（約HK$208)就可以享有免費標準送貨服務（Standard Delivery），點擊下圖暸解更多送貨詳情。

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(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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