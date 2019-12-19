【露營新手上路】中階裝備推薦 $100內即有高質睡墊 除夕去露營!

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最近嘅天氣開始轉涼，陣陣涼意飄來，絕對係屬於露營的季節！諗吓除夕都冇活動又冇煙花睇，又想做吓戶外活動，仲唔係露營嘅最佳時機？如果你係露營初哥，冇經驗純粹想體驗，今日小編就教大家入手抵玩又高質嘅基本露營用品啦！

🔻露營第一步：帳篷🔻

三峰飄雲系列- 雙人戶外露營帳篷 ¥380起

1. 三峰飄雲系列- 雙人戶外露營帳篷 ¥380

露營露營，最緊要緊係有隻營先啦，小編揀咗呢個三峰飄雲系列- 雙人戶外露營帳篷推薦畀大家！

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小編建議新手上路不論一人定係二人瞓，都可以揀二人帳篷，因為空間大啲，又可以多啲空間放置裝備。三峰飄雲系列- 雙人戶外露營帳篷有兩個外帳選擇，分別係15D及210T，主要分別在於採用嘅物料。露營新手建議可以選擇15D性能版內帳，雖然價錢貴啲，但物料薄而且輕量好多，方便攜帶裝備上山。

內帳亦有三季及四季內帳可供選擇，四季帳相比三季帳有更好保暖性及防風性能，適合用於寒冬大風天氣。

如果係想臨近嘅日子出發的話，小編建議買15D四季內帳版本，較輕盈便捷，保暖性能高。購買時會送埋地布𠻹㗎。

🔻下一步：睡墊/充氣墊🔻

2. 單人折疊式蛋巢防潮加厚睡墊 ¥75

睡墊或充氣墊各有好處，先同大家介紹一吓蛋巢型睡墊，呢個睡墊設計輕量，但體積較大，勝在實用性高，只需要一打開就可以即隨時使用。

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3. 單人便攜式露營充氣墊 ¥135.12起

充氣墊收納體積超小，方便攜帶，但就需要自行充氣。建議可以配合充氣枕頭一同購買，有枕頭瞓又舒服啲，而且仲可以利用充氣枕頭幫充氣睡墊充氣！

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🔻第三步：睡袋🔻

戶外輕量羽絨睡袋 ¥1,199起

4. 戶外輕量羽絨睡袋 ¥1,199起

喺山上露營，睡袋可以話係一樣好重要嘅裝備，因為山上嘅溫度比城市低好多，好多露營新手會低估咗天氣或者高估咗自己嘅能力，而放棄使用睡袋！咁樣其實係好危險㗎，到時有咩事要打電話求救就唔好啦！

羽絨睡袋收納後體積會較人造纖維睡袋小，利用羽絨製造嘅睡袋保暖功能亦較好。大家喺選購睡袋嘅時候最常會見到幾種溫度簡介：極限溫度或舒適溫度。大家千祈唔好根據「極限溫度」嚟預算使用時嘅溫度啊，因為極限溫度一般只能提供基本保暖需要，建議選購睡袋時可以參考現時實際溫度，再揀一個「舒適溫度」比實際溫度低10度嘅睡袋，咁就萬無一失啦！*例如氣溫只有十度時，可以考慮帶「舒適溫度」為0度或-10度嘅睡袋。

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📍睡袋的壓縮與收納詳細說明📍

壓縮袋：出行攜帶睡袋時使用，到達營地後可盡早將睡袋從壓縮袋中取出，抖動睡袋使羽絨盡快回復蓬鬆。

極限壓縮：出行時背包空間緊逼，可極限壓縮睡袋以節省空間 (一般不建議)。

包裝袋：運輸及儲存時使用，使睡袋處於非壓縮狀態，讓睡袋保持良好的狀態。

收納袋：長時間閒置的，可把睡袋裝入收納袋蓬鬆保存，切在上邊堆放重物(最佳方式是將睡袋懸掛) 。

溫馨小提示💁🏻‍♀

希望各位進行任合活外活動時都請緊記要*Leave No Trace* (無痕山林)，唔好留低任何垃圾，唔好破壞效外環境啊！營露時如果想享受柴火，請使用合適柴火爐，切勿直接燃燒草地。

(產品資料以官方最新發佈為準)

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