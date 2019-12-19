YOOX減價|歐美風一定要性感? TOPSHOP特價單品都可着出帥氣時尚感

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唔知大家平時日常穿搭係行咩Style呢？韓風？日系？小文青？有冇考慮過嘗試走歐美風呢？近年來，歐美風逐漸崛起，不論係妝容抑或穿搭方面，唔少明星、KOL、IG女神都轉行走歐美路線。若果你都曾經心郁郁想轉下新Look，但又唔知從何入手「價廉物美」嘅歐美風服飾，咁就繼續睇落去喇！

最近，意大利精品網購平台「YOOX」推出女裝減價優惠，YOOX網站上囊括超過200個海外知名品牌，當中就數「TOPSHOP」特別值得入手，衫褲鞋袋都有折扣。

來自英國嘅TOPSHOP一早已經吸納唔少來自世界各地嘅粉絲，就連Beyoncé、Taylor Swift、Kate Moss都係一份子。雖然，TOPSHOP服裝定價唔及H&M、Forever21等其它「快時尚品牌」嚟得親民，但勝在款式一直緊貼當季最新潮流元素，服裝風格多元化，而且每件單品嘅質感、設計、款式、版型都無可挑剔。

可能有啲姊妹聽到歐美風都會覺得不了，總係覺得歐美風穿搭好似畀人感覺帶有「侵略性」，擔心自己欠缺玲瓏浮突嘅身形，無法駕馭歐美風。其實，歐美風穿搭都有唔同風格，臂如係運動休閒風、率性知性風、街頭風等等，並唔係一定要着得性感又暴露先符合歐美風。只要識得挑選，簡單百搭嘅單品都可以穿出時尚感！

小編就幫大家搜羅咗以下5件今季秋冬Must-have穿搭單品，立即睇睇有冇燒到你哋喇！🔥🔥🔥

🔻暖笠笠毛絨絨外套🔻

若要數今年冬天必需要有嘅單品，絕對非毛絨絨外套莫屬！韓國、日本、台灣，甚至遠至歐美國家嘅女生都愛它，簡直係紅遍全球，想要趕上潮流就必需要擁有一件！

TOPSHOP KANGAROO POCKET BORG SWEATSHIRT

原價：US$ 51 特價：US$ 30 (約港幣$234)

TOPSHOP BORG PARKA JACKET

原價：US$ 121 特價：US$ 85(約港幣$663)

🔻經典牛仔風穿搭🔻

牛仔外套屬於「不退潮流」，經典又百搭，特別適合香港唔熱又唔凍嘅溫度。

TOPSHOP A19: MDT BELT SHAK Denim jacket

原價：US$ 55 特價：US$ 39(約港幣$304)

TOPSHOP S19: MDT RIP OS Denim jacket

原價：US$ 86 特價：US$ 59(約港幣$460)

🔻休閒運動風🔻

做運動時嘅穿搭都唔可以馬虎㗎！「拼色」係今年非常流行嘅元素，紅色撞藍色，搶眼又跳脫。

TOPSHOP COLOUR BLOCK WINDBREAKER JACKET

原價：US$ 51 特價：US$ 35(約港幣$273)

🔻更多推薦特價單品🔻

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新一年，不妨試試轉換新形象，為沉悶嘅生活注入一點新鮮感喇！

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匯率會有浮動，最後結算金額請以官方顯示價錢為準。

(產品資料以官方最新發佈為準)

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