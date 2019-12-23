【年度冠軍】編輯精選！2019年度平價開架品牌化妝品大賞 — 上集

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2019年即將完結，又係時候嚟總結一下今個年度用過最滿意嘅化妝品💗。呢一年來，小編都嘗試過大大小小唔同品牌嘅化妝品，當中有唔少產品都係因為被網民、Youtuber、KOL瘋狂熱捧，導致小編都按捺唔住，決定買嚟試試，果然一試便知龍與鳳。喺經歷過一次次中伏嘅體驗後，小編決定要同各位姊妹們分享一下呢一年來小編用過最滿意，使用率最高，甚至已經係無法再離開佢嘅No.1彩妝品。以下全部都係平價又好用嘅開架化妝品，推薦畀一眾學生、化妝新手以及小資女。事不宜遲，一齊嚟睇下你哋心目中嘅第一位同小編一唔一樣喇😊！

🏆妝前乳冠軍🏆

EMBRYOLISSE 恩倍思 保濕妝前隔離霜 HK$149​

EMBRYOLISSE 恩倍思係來自法國嘅品牌，人稱「法國大寶」，亦被網民評為去法國必買嘅藥妝品之一！而當初會火紅嘅原因就係因為范冰冰喺個人小紅書帳號上大力推薦過，更自稱一年四季都會用佢嚟作為妝前打底。

「法國大寶」其實就係一枝具備保濕、滋潤功能嘅乳霜，並無任何調色及遮暇效果，但勝在超級滋潤又唔油膩，用佢打底後上妝，妝效會明顯貼服好多，唔會卡粉。有時小編懶起上嚟，早上搽完化妝水後就只搽呢枝乳霜就直接開始上粉底，皮膚都可以Keep住全日滋潤唔乾燥唔起皮。強烈推薦畀​混合偏乾及大沙漠肌膚姊妹！

🏆粉底液冠軍🏆

EXCEL 淨采精萃粉底 Skin Tint Serum SPF 28 PA++ HK$169

當初小編就係被「含有81%美容液成份」呢個賣點深深吸引，反正價錢又唔貴，所以就買嚟試試。點知，一試就即刻愛上，連平時用開嘅專櫃粉底液都立即被打入冷官。EXCEL淨采精萃粉底主打高成份美容液，含神經醯胺、桑根皮精華與芍藥精華。所以質地非常水潤，流動性高，即使徒手上妝都非常易推開。而且妝感輕薄又貼服，最值得一讚係可以做到專櫃粉底液嘅水光感，搽上臉後會自帶自然嘅光澤感。

可能因為含有高保濕美容成份嘅關係，所以基本上全日都唔會溶妝、浮粉、卡粉，即使返咗一日工，到咗夜晚妝容都依然Keep到好完整。小編好有幾次搽完呢個粉底液都會有朋友稱讚小編皮膚好咗，又或者會問點解今日個妝咁貼服。若果你係混合偏乾或乾肌姊妹，同時又追求自然輕薄又水潤嘅妝感，EXCEL淨采精萃粉底一定會令你覺得驚艷。相對地，呢枝粉底液遮暇力比較弱，大約只有6成遮暇力。黑眼圈、痘痘印等需要另外再用遮暇膏。適合混合偏乾及大沙漠肌膚姊妹！

🏆遮暇產品冠軍🏆

MAYBELLINE FIT ME！柔滑遮瑕膏 HK$79

「MAYBELLINE FIT ME！柔滑遮瑕膏」相信姊妹們對佢都不陌生，早兩年前已經非常火紅，喺小編目前為止用過開架品牌當中最好用嘅一款遮暇膏，亦已經回購再回購咗好幾枝，一般都會用嚟遮黑眼圈、嘴角、鼻翼等膚色暗沉部位。FIT ME遮瑕膏屬於輕度遮暇，搽上臉後基本上會自然融入粉底，並唔會有一層厚厚嘅粉感，唔會突兀。而且只要妝前打底做得足夠，基本上一天下來，眼底都唔會起乾紋或浮粉，持久度非常好。

🏆定妝產品冠軍🏆

RCMA MAKEUP No Color Powder 坊間代購價$100-$150內

RCMA Powder又稱「胡椒散粉」，皆因佢嘅包裝同樽裝胡椒粉非常相似😂。價錢平價，坊間大部份都係賣$150內，但一枝容量竟然有足足3oz咁多，小編用咗差不多一年都未用完一枝。所以最大優點就係平！平！平！

撇開價格優勢以外，粉質都係無可挑剔，粉質非常細緻，顏色透明，上臉後毫無負擔感，而且修飾毛孔效果非常好，鼻翼兩頰兩邊嘅粗大毛孔都可以遮到彷彿開咗美肌模式一樣，上妝後效果係啞光妝感。不過，如果你係大油田肌膚，可能控油能力就未能夠應付到夏天季節，比較推薦畀混合肌或偏乾肌膚姊妹。

🏆眉筆冠軍🏆

Excel 3合1持久造型眉筆 HK$129

Excel眉筆都係長勝將軍，事關佢又再次蟬聯小編心目中排行榜嘅第一位，回購次數已經起碼超過十次以上。集「眉筆、眉粉、眉掃」三大功能於一身，只需要一枝眉筆就可以KO整個眉妝！最大優點在於眉筆筆芯屬於橢圓形，用多幾次會變成「砍刀形」，方便描繪眉尾形狀。而且筆芯軟硬適中，非常出色，但顏色自然，唔使怕會變蠟筆小新眉😂。推薦畀一眾畫眉新手，基本上唔會失手。

+ 2

🏆眼影冠軍🏆

Etude House 伊蒂之屋 - Play Color Eyes BAKE HOUSE HK$ 134.81

韓國品牌嘅眼影盤，小編都試過唔少，而普遍通病就係相較歐美品牌眼影冇咁顯色。不過，Etude House呢款Play Color Eyes BAKE HOUSE眼影盤竟然冇呢個問題！眼影顯色度高、飽和度高，而且顏色全部都係大地暖色系，唔會過份浮誇，適合日常返工返學用，因此都係小編日常使用率最高嘅一盤眼影。一盤總共有十隻顏色，無論係眼皮打底色、眼窩陰影色、卧蠶提亮色都有齊，即使出國旅行都只需要帶呢一盤眼影就搞掂喇！

+ 6 + 5 + 4

🔻點擊下圖睇年度化妝品冠軍總結圖🔻

編輯之選！2019年度化妝品冠軍！

胭脂、唇妝、眼線、睫毛膏、打亮、修容嘅第一位產品將會喺下一集公佈，姊妹們記得鎖定《網購攻略》，密切留意住下一集喇！💗

(產品資料以官方最新發佈為準)

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