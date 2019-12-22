老蘭攻略| $150內高質PartyDress!盡情釋放荷爾蒙 穿上戰衣來舞動

網購攻略 網購攻略

眨吓眼，2019年就快完結，2020年即將來臨！除夕夜，大家都計劃好去邊度倒數慶祝末呢？每逢大時大節，唔少人都會選擇去「蘭桂坊」慶祝一番，事關蘭桂坊齊集唔同特色嘅酒吧同CLUB，無論你係想小斟兩杯chill一chill，抑或係跳入舞池裡面「動池動池」，一條小小嘅街道，總會搵到你要嘅店鋪。

「蘭桂坊」又有「人間妖惑」之稱，其熱鬧程度簡直可以媲美「新年行年宵市場」嘅情況。街上面人頭湧湧，若果想要係人群入面突出小小，當晚嘅衣着打扮就絕不能睇小，分分鐘脫唔脫到單就靠呢招😂不過，脫單都是後話，女孩子難得節日出街慶祝一吓，當然會悉心打扮一番喇。今個除夕夜，若果你尚未準備好當晚戰衣，立即睇睇以下6件Party Dress推薦！

平時甚少去蘭桂坊玩嘅姊妹，若要投資太多金錢係一件戰衣上，倒不如慳番啲錢入手多啲日常都可以着嘅服飾。因此，小編就喺ZALORA網站上面精挑細選咗 7 件性價比超高嘅Party Dress，最平一件竟然連HK$60都唔使！全部款式都唔會過份浮誇，難以駕馭。唔單止可以着去「蒲」，即使應付婚宴、Grad Din、Cocktail Party等其它正式場合都一樣揮灑自如。

咁到底Party Dress應該點挑選？點着先可以成為全場焦點？小編立即嚟同大家劃重點❗❗

選擇一： 搶眼顏色

想要喺夜場燈光昏暗嘅環境裡面突出自己，選擇顏色鮮艷嘅服裝就可以令人一眼就留意到你。喺彩色嘅鎂光燈照耀之下，伴隨住你不斷舞動嘅姿態，絕對搶晒鏡。即使唔跳舞，只係企喺度都彷如自帶Spotlight一樣。而大紅色、墨綠色、寶藍色、螢光色都係能夠引人注目嘅顏色。小Tips：身上切忌有過多種顏色，例如紅+綠+紫等，假若太過色彩繽紛，容易會弄巧反拙。

Something Borrowed Sweetheart Neck Bodycon Dress 現售 HK$ 59.9

Something Borrowed Evening Button Down Fitted Lace Dress 現售 HK$ 125.9

選擇二：小露性感

選擇全黑或全白嘅Party Dress其實都係安全之選。不過想要更搶眼的話，就要使出小小心機，小露一下香肩或背部，更添女人味。切記，小露係性感，太暴露就會令人反感。太短嘅短裙或者大Deep V款式都要小心，萬一跳舞時一high起來就好容易走光。

ZALORA BASICS 露肩索繩裙 現售 HK$ 51.9

Something Borrowed Evening Cut Out High Neck Swing Dress 現售 HK$ 92.88

Something Borrowed 桃心領交叉背喇叭連身晚裝裙 現售 HK$ 74.9

選擇三：細節位藏心機

Something Borrowed 閃片吊帶連身短褲 現售HK$95.9

Something Borrowed Evening Button Down Fitted Lace Dress 現售 HK$ 125.9

想要望上去感覺更顯高貴，可以從details位入手，例如閃爍珠片、蕾絲、絲質布料。只要喺細節位上多花心思，都可以成功引起別人注意。不過選擇呢啲質料時需要額外小心，一不留神就分分鐘一秒變「大媽」。

姊妹們，快啲抓緊時間準備好除夕夜戰衣！盡情釋放你嘅荷爾蒙，進入舞池「動池動池動」！💃🏻💃🏻💃🏻

(產品資料以官方最新發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！



👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈



👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈