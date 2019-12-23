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緊急呀緊急呀❗❗聖誕節又係時候買嘢獎勵自己喇！但係荷包過完個感恩節之後已經縮晒水...... 不過唔緊要！因為趁住聖誕節呢個周圍都減價嘅大日子，《一網打盡》都想同大家分享聖誕節嘅喜悅，決定推出一連串超抵勁減搶購熱賣產品嘅活動！

對上兩個星期二一網打盡就推出咗激抵玩嘅Dyson造型神器同Airpods Pro，唔知大家搶唔搶到自己嘅心儀產品呢？搶到嘅真係恭喜晒你，事關以上產品至少比坊間平咗六七成，買到你已經賺咗！未搶到？唔緊要，嚟緊仲有更多抵deal等緊你！

今個星期二兼平安夜，《一網打盡》再次為大家爭取到跳樓價超人氣爆品——GoPro HERO7 4K超高清攝像機！

GoPro HERO7 4K超高清攝像機 券後價HK$1899

運動攝影機GoPro嘅大名相信大家點都聽過吓，由於性能出眾、機身細、又具備多種配件，所以無論係日常拍吓生活記錄，運動時影吓花絮，定係專業嘅大製作其實都一一應付得到。如果你平時係玩開單車、衝浪、潛水、滑雪，甚至係跳傘呢類極限運動，又鍾意分享或者拍低運動時嘅過程，基本上就需要用到呢部運動攝影機，當然除咗運動之外，好多人都鍾意用嚟旅行拍vlog用，記低旅途中行過嘅每一步。

相比上一代GoPro，GoPro HERO7最大嘅特點就係HyperSmooth，亦即係超級防震嘅技術，官方更稱之為「堪比三軸穩定器的防震功能」，絕對係同價運動攝影機之中，穩定效果數一數二嘅型號。同樣亦都支援4K/60FPS，可以話係性能同功能都相當齊全嘅選擇。

🔻GoPro特色及功能一覽🔻

如果你成日去旅行，又唔想孭住部有番咁上吓重量嘅單反，抑或你係運動愛好者，不妨都趁𠵱家咁低價入手番部GoPro玩吓！皆因一網打盡價係暫時可見市面最低嘅價錢，幾乎係市價嘅63折！唔買你就蝕！

🔻GoPro各大平台價錢一覽🔻

🔻搶購玩法🔻

1. 按此連結進入《一網打盡》活動頁面，挑擇你嘅心水貨品。

2. 留低你嘅email，咁到時產品開賣時就會立即通知你！

3. 產品將於當日中午12時正開賣，記得Mark定時間，唔好錯過！

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