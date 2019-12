【彩妝冠軍】編輯精選！2019年平價開架品牌化妝品大賞 — 下集

網購攻略 網購攻略

2019年即將完結,又係時候嚟總結一下今個年度用過最滿意嘅化妝品💗。呢一年來,小編都嘗試過大大小小唔同品牌嘅化妝品,當中有唔少產品都係因為被網民、Youtuber、KOL瘋狂熱捧,導致小編都按捺唔住,決定買嚟試試,果然一試便知龍與鳳。喺經歷過一次次中伏嘅經驗後,小編決定要同各位姊妹們分享一下呢一年來小編用過最滿意,使用率最高,甚至已經係無法再離開佢嘅No.1彩妝品。以下全部都係平價又好用嘅開架化妝品,推薦畀一眾學生、化妝新手以及小資女。事不宜遲,立即公開埋胭脂、唇妝、眼線、睫毛膏、打亮、修容嘅第一位產品😊!

🏆胭脂冠軍🏆

ROMAND - Better Than Cheek #02 HK$69.26

胭脂都係小編非常喜歡收集嘅化妝品之一,而日常使用率最高嘅一款胭脂就係來自韓國嘅ROMAND - Better Than Cheek。而小編最常用嘅色號就係#02 Peach Chip,通常早上冇時間慢慢挑選胭脂嘅時候,就會隨手拎起呢隻胭脂,因為佢顏色係屬於淡淡嘅蜜桃杏色,無論當日係濃妝或淡妝都能夠駕馭得到。顏色清透自然,即使隋便大面積地搽上臉都唔會出錯,可以營造到一種天然好氣色嘅感覺,偽素顏必備!

+ 4 + 3 + 2

🏆唇妝冠軍🏆

ROMAND - Juicy Lasting Tint #7 JUJUBE HK$ 61.52​

唇部產品係小編掙扎得最耐嘅一款化妝品,事關顏色靚、質地又好嘅開架唇膏實在太多。不過經過層層篩選後,小編決定投ROMAND- Juicy Lasting Tint一票!ROMAND可以話係2019年突然彈起嘅品牌,係韓國火紅程度係幾乎韓妹Youtuber都大大力推薦過。ROMAND係2017年由韓國專業彩妝師成立,短短兩年間已經憑實力贏得無數韓國人既歡心。

ROMAND - Juicy Lasting Tint 妝效係玻璃光澤感,搽上嘴後望落有種既飽滿又水嘟嘟嘅感覺,正因為佢夠Juicy,即使唔搽潤唇膏打底都唔會乾或顯唇紋。而最受韓妹以及小編喜愛嘅就係#07 JUJUBE,顏色係「MLBB」,即係My Lips But Better,顏色自然有氣質,適合日常返工返學。

+ 2

🏆眼線冠軍🏆

UZU Eye Opening Liner #Brown-Black HK$130​

小編起初都完全唔認識呢個牌子,但有次喺日本藥妝店shopping時,發現佢被放喺重點推廣位置,包裝上面仲貼有「美妝大賞第一位」貼紙,膽粗粗就買咗一枝試試。一試之後就發現係意外地超級好用,筆芯軟硬適中,墨水出水量平均,畫上眼非常smooth,筆芯又夠幼,可以輕易勾畫出俐落嘅眼線尾。持久度都無得彈,暫時都未出現過甩到變「熊貓眼」嘅情況!小編應該會無限回購!

🏆睫毛膏冠軍🏆

Heroine Make (Kiss Me) 持久防水濃密睫毛液 (易卸防水膜型) HK$94

兜兜轉轉,尋尋覓覓,最後小編都係投入返Kiss me嘅懷抱。Kiss me睫毛液應該唔需要多作介紹,幾乎有化妝習慣嘅姊妹都有用過佢!Kiss me睫毛液可以搽到太陽花般根根分明、纖長又濃密嘅效果,而且搽咗全日之後睫毛都唔會Drop!抗汗抗油能力出色,所以缷妝時必須要用到眼妝缷妝油先能夠缷得乾淨。

🏆打亮冠軍🏆

CEZANNE - Pearl Glow Highlight #01 HK$ 93.9​

打亮呢個Step係同修容一樣同等重要,缺一不可。日本開架品牌CEZANNE嘅Highlighter做到專櫃級別效果,粉質幼細唔會顯毛孔。最重要係,超級閃!只要輕輕掃一下就已經閃出天際,令整個妝容望落更精緻更高級!而且呢個Highlighter #01底色係以珍珠色作基調,唔會偏粉或偏黃,唔挑膚色,即使係偏白肌或健康膚色嘅姊妹都能夠駕馭得到。

🏆修容冠軍🏆

Physicians formula BUTTER Bronzer #古銅色 HK$111.22​

修容對於小編嚟講非常重要,事關修容可以拯救到包包臉同榻鼻樑,簡直係女孩子嘅福音。Physicians formula 嘅修容包裝外觀好可愛,充滿熱帶風情,聞落去仲有種甜甜嘅椰子糖味道。最大賣點係質地軟糯,粉質非常細膩,上臉後唔會有結塊感,只要用掃就可以輕鬆Blend開,比較適合新手使用,即使上多咗份量都好易就blend返開。

🔻點擊下圖睇年度化妝品冠軍總結圖🔻

年度化妝品冠軍總結圖

想睇埋妝前乳、底妝、遮瑕、定妝、眉筆以及眼影嘅第一位產品?立即點擊下面相關文章Link睇埋上集喇!

(產品資料以官方最新發佈為準)

