還未知道TOFFY?每個女孩必須擁有的復古廚具 薄荷綠色家電大集匯!

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日本小家電品牌TOFFY最近的人氣節節上升，成日了很多日本妹子的鍾情的小家電，在香港也愈來愈火🔥 TOFFY的家電以顏值及實用性聞名，大部份家電的設計都帶復古感，而且為少女系的馬卡龍色調，絕對能俘虜一眾Home Girl！喜歡下廚又想添置些實用家電的話，不要錯過以下內容，因為小編要為大家推介TOFFY一系列薄荷綠色的小家電啦！💖

🔻單層復古小焗爐 ¥799🔻

單層復古小焗爐 ¥799

這個小焗爐簡直令人一見鍾情！原來觸電的感受就是如此簡單？？單層設計的復古味道很濃，但其實小焗爐的功能性也十分高，有六段溫度可調節﹑利用遠紅外線快速加熱，亦有定時功能。惟獨小焗爐以單層設計，只適合烤焗麵包等小食，體積較大的食物恐怕就不能用它來烤焗了。

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🔻復古電動滴漏式咖啡機 ¥499🔻

復古電動滴漏式咖啡機 ¥499

墨綠色的滴漏式咖啡機顏值簡直爆燈，同樣帶着濃濃的復古風味，有沒有很像美式鬆餅店服務員拿着的咖啡壺呢。咖啡機操作簡單，只需要倒入咖啡粉和水，根據個口味選擇咖啡濃度，10分鐘內就可以有熱騰騰的咖啡喝啦！利用仿手沖式萃取咖啡技術，令咖啡保留了原始風味。帶有3種濃度可以調節﹑具30分鐘保溫功能。

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🔻窩夫吐司烤麵包機 ¥229🔻

窩夫吐司烤麵包機 ¥229

喜歡自己弄三文治吃的少女們必定要入手這個麵包機✨ 有兩種烤盤可以替換，可以製作飛碟三文治或方型窩夫。可以任意加入自己喜歡的食材製作飛碟三文治，例如肉鬆﹑雞蛋﹑火腿等等，按自己的喜好弄出餡料滿滿的三文治，超級有滿足感！操作簡單，毋須重複查看麵包的烘烤情況，只要等顯示燈轉綠就完成喇～

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🔻多功能電熱烤爐料理鍋 ¥559🔻

多功能電熱烤爐料理鍋 ¥559

電熱烤爐料理鍋十分適合二人同居的溫馨窩，利用平烤盤可以任意炒菜煎煮，連製作意大利飯也毫無難道！亦可以替換章魚燒盤，自家製作出特色章魚燒，連芝士肉丸都可以製作！不想買太大型的廚具的話，買這個多功能料理鍋回家已經可以煮出簡單又美味的菜式了～

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