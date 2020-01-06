【暴露年齡系列】必食10大懷舊零食　你試過未？ 每啖都是回憶！

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小時候最愛吃零食，每逢有零用錢，就算身上只有幾蚊，都喜歡到小食部和士多買零食。5毫一包紫菜、1元一排口香糖、2元一袋糖果、3元一包薯片，簡單而快樂。不同零食代表不同年代，以下10大必食，又令人回憶滿載的零食，究竟你又吃過多少種？不如現在就尋回這份回憶的味道吧！

必食１：時興隆金龜嘜魷魚絲 $14.9

「曾同度過漫長的歲月...... 時興隆與你，共享昨天今天明天。」在香港土生土長的你，一定知道這個經典的洗腦廣告，光是看到這包魷魚絲都「有聲」！廣告中的小女孩已經長大了，但魷魚絲的味道卻依舊，是香港人的集體回憶。一包魷魚絲份量不算多，絕對會令人吃上癮。

時興隆八十年代的經典廣告深入民心，你一定吃過這款魷魚絲。（時興隆圖片）

必食2： 時興隆三枝裝惹味卷 $18.9/6包

時興隆出品多款零食都很受歡迎，當中惹味卷也是十分經典，鬆脆美味。由於三支裝的關係，時常被笑是「三支香」，不過小朋友百無禁忌不用怕，吃得開心便好。

必食3：媽咪麵 $4.7

藍毛毛演奏會開場了！早在Shake Shake薯條出現前，藍毛毛已經跟小朋友們一起Shake媽咪麵！小時候常常誤以為媽咪麵是公仔麵，事實上，它不用煮熟，直接拍碎媽咪麵並混入調味粉，Shake一Shake便可食用，香脆可口，好玩又好食。霸氣的話，還可以一次過直接倒入口呢！

必食4：丸川香口膠 $9

這款零食最厲害之處是，吃一粒已足夠「吹波」，好吃又好玩。而且有極多口味選擇；士多啤梨、提子、香燈和可樂等等，不知道你最愛吃又是哪一款呢？

童年生活簡單，約朋友仔去公園玩，吃吃糖吹吹球又一天。（Taobao圖片）

另外6款必食懷舊零食推介：

+ 4 + 3 + 2

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經典零食廣告夠「入腦」

這些零食之所以經典，大部分全靠當年的廣告夠「入腦」，令人一看便想吃，零食因此一炮而紅。現在重溫一下舊時的零食廣告，感覺還是歷久常新，叫人懷念！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/06)