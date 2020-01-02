整理四款韓妹們2019年最愛眼影盤！CP值極高全部唔過$200！必收！

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韓國被網民譽為「美妝天堂」，每次去韓國都必需要狠狠掃貨，無論係化妝品抑或護膚品嘅選擇都琳琅滿目，買到爆晒篋都唔捨得停手。點解？原因好簡單，咪就係好多韓國品牌喺香港都買唔到囉😭 雖則出一轉旺角西洋菜南街就已經搵到幾間韓國化妝品店，不過好多真正喺韓國大熱嘅品牌，或者係韓妹們真正愛用嘅品牌都尚末進駐香港。其實，想買韓妝都唔係一定要飛韓國㗎！最近就畀小編喺網上搵到一個大型購物平台，一個網站就可以買齊韓國時下最Hit嘅彩妝品，韓妝並唔係淨係得3CE、etudehouse、innisfree㗎，一齊睇睇仲有咩性價比高、人氣高、顏值高嘅產品值得入手喇！

「YesStyle」購物網站囊括來自日韓台嘅時裝、彩妝品及生活百貨，可以買到嘅韓國彩妝品實在數之不盡。今次就同大家集中回顧一下2019年必買嘅四大眼影盤，全部價錢都唔超過HK$200，啱晒一眾學生哥、小資女、化妝新手！

🔻 Peach C - Soft Mood Eyeshadow Palette - 2 Colors HK$ 154.71🔻

Peach C係韓國人氣Blogger 「Haneul하늘」於2018年成立嘅自創品牌，不足兩年嘅時間已經迅速喺韓國彈起，深受韓妹們喜愛。而呢款Soft Mood Eyeshadow Palette可以話係Peach C嘅代表作，一盤總共有9隻顏色，乍看之下同3CE嘅9色眼影盤都有幾分相似，不過價錢上就有明顯落差，Peach C足足平價一半有多，除番開每一格眼影都只係$18！

Peach C Soft Mood Eyeshadow Palette總共有兩個色號，分別係#Soft Brown及#Soft Coral。#Soft Brown係2019年秋冬先推出嘅新色，一盤齊集matte，shimmer及glitter三種唔同質地嘅眼影，可以輕易打造出有漸層感嘅眼妝。全盤色選都係大地棕色系，唔挑膚色以及眼型，而且顏色實用又百搭，屬於一年四季都啱搽嘅顏色！

+ 3 + 2

#Soft Coral走甜美青春路線，全盤顏色都係較粉嫩嘅珊瑚蜜桃色，比較適合春夏天。粉質細膩唔飛粉，上眼顏色清透自然，並無想像中浮誇，日常使用都無問題，新手都可以輕易駕馭。

+ 2

🔻MISSHA - Color Filter Shadow Palette #9 Rose Prism HK$ 150.01🔻

MISSHA相信大家都唔陌生，繼2015年全線結業之後，𠵱家都只剩下幾間概念店同專櫃。雖然都可以係香港搵到佢嘅分店，但若果想要買韓國最新推出嘅化妝品都係要等好一段時間。

新鮮滾熱辣！MISSHA Color Filter Shadow Palette就係2019年12月推出嘅新品！一盤有齊眼影加胭脂，眼影總共有7個顏色，主要係粉色、玫瑰色以及大地色，包含霧面、珠光、亮片三種質地；而胭脂都有兩種唔同顏色畀你選擇，唔使再另外搵胭脂去配襯番嗰眼妝。若果你經常要四圍飛，只需要帶呢一個彩妝盤就可以化出多款妝容，超級方便。

🔻MISSHA - Color Filter Shadow Palette (Line Friends Edition)🔻

#06 Cony HK$ 165.56 / #05 Brown HK$ 197.91

小編見到呢盒眼影立即心心眼再加尖叫😍！若果你都係Line Friends嘅小Fans，拜託必需要入手呢一盤！首先，包裝已經超級可愛，外盒上印有Cony同Brown嘅大頭公仔，打開裡面就會發現每一格眼影都係💗💗形狀。小編實在好佩服韓國品牌，每次聯乘彩妝品嘅包裝外表都係誠意滿滿，每一個小細節都唔會放過。

呢盤都係齊集眼影同埋胭脂，總共有8隻眼影色，另外再有2隻胭脂色。總共有兩個色號，分別係#05 Brown以及#06 Cony。#05 Brown主色調係非常經典嘅大地棕色；#06 Cony主調係比較少女溫柔嘅櫻花粉色。

+ 4 + 3 + 2

🔻ROMAND - Better Than Eyes Music Series - 3 Colors HK$ 89.91🔻

小編已經唔係第一次介紹ROMAND呢個品牌，事關佢所有嘅化妝品都做得非常出色，不論係氣墊、眼影、胭脂、唇膏全部性價比都極高，質量可以媲美專櫃產品。

而呢款Better Than Eyes Music Series都係2019年初秋推出嘅新品，推出短短時間已經紅遍韓國，唔少韓妹Youtuber都有拍片推薦過㗎！總共有三個色號，而當中最特別，小編最推薦嘅色號就係#DRY BUCKWHEAT FLOWER，顏色主要係冷色調嘅灰棕色，同Tom Ford #cocoa mirage四色眼影盤非常相似。雖則顏色肉眼望上去好似有啲普遍，但搽上眼後效果驚艷，帶有消眼腫嘅視覺效果，適合眼睛容易浮腫又冇深邃眼窩嘅亞洲人，就連單眼皮姊妹都可以搽出迷濛深邃感眼妝！

+ 3 + 2

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/02)