《美食敢死隊》一包51塊香檳味薯片 22蚊一包可以食到醉?

網購攻略 網購攻略

今集《美食敢死隊》由來自新德里嘅新德莉莉主持，同大家一齊試食三款特色薯片！想知莉莉食得幾津津有味就立即撳入上面睇片啦！

睇住莉莉數到天昏地暗咁逐包薯片係度數，最後係由LAYS泰式小食味薯片勝出，一包足足有71塊咁多！

🔻LAYS 泰式小食味薯片 HK$12.5🔻

LAYS 泰式小食味薯片 HK$12.5

呢個LAYS嘅薯片真係超級抵食，只需12個半就有咁大包，而且據稱係幾款薯片之中最好食嘅一款！(資訊由莉莉提供) 呢個薯片聞落好香蝦味，食落就有香茅嘅味道。而且佢係唔辣嘅泰式小食味道，所以唔食得辣嘅朋友仔都可以試試佢！

🔻TORRES 香檳味薯片 HK$22🔻

TORRES 香檳味薯片 HK$22

TORRES 托雷斯來自西班牙，呢個香檳味薯片喺西班牙好hit㗎，咁有特色緊係要試吓啦！香檳味聞落甜甜哋，食落仲令人醉意醺醺！想試吓另類醺醉嘅感覺，不妨買嚟試試。開party一邊飲香檳，一邊食香檳味薯片，諗落都幾過癮。

🔻El Valle 煎蛋味薯片 HK$12🔻

El Valle 煎蛋味薯片 HK$12

El Valle 同樣來自西班牙，而呢個係一個充滿早晨味道嘅煎蛋味薯片！打開包裝已經聞到一陣陣煎蛋香味，唯獨呢個薯片油味都幾重。食落感覺好新奇，好似真係食緊煎蛋早餐咁，散發住陣陣蛋黃香。平日煎蛋早餐就食得多，煎蛋薯片應該未試過啦！𠵱家12蚊就有得試喇。

只要喺零食大王買滿HK$300，即可享有免運費送到上門！無論係亞洲﹑東南亞﹑歐美等地區嘅零食都應有盡有！

👉立即去零食大王逛逛👈

胃食嘅你係咪仲想睇多啲零食推介呢！有咩零食想睇試食專員試食的話都可以留言話畀我哋知💖

👇撳入下面文章即睇更多《美食敢死隊》推薦零食👇

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！

👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈

👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈