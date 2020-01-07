《本週之最》第１位：智能感應垃圾桶¥349 自動封口更換垃圾袋！

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小編定期會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅好物，做個精明醒目嘅消費者！

🔻本週之最 第１位：智能感應垃圾桶¥349🔻

智能感應垃圾桶 ¥349

新年就到緊係要幫屋企大掃除啦！但係執到一袋二袋又要拎去扔，麻煩之餘仲可能有好多細菌！加上近期流感﹑肺炎肆虐，屋企真係要做好消毒同清潔。小編剛剛就搵到一個超級實用嘅智能感應垃圾桶，除咗有紅外線感應自動打開蓋嘅功能之外，佢最大嘅賣點就係可以撳一個掣就即刻自動幫你將垃圾袋封口，仲可以幫你更換埋新嘅垃圾袋，而且垃圾封口嘅過程係全密封進行。方便之餘又唔使直接接觸垃圾，咁樣就可以減低接觸細菌嘅機會啦！

好多用家都話垃圾桶嘅感應功能靈敏，開關靈活，而且透過膝部感應，唔使彎腰就可以直接扔垃圾，設計十分人性化。大家打掃時都記得要勤洗手，將地方徹底消毒乾淨啊！

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🔻第２位：食品保鮮真空封口機券後價¥148🔻

食品保鮮真空封口機 券後價¥148

平日食材用唔晒嘅時候都需要用各種方法儲存，但若果冇妥善收納好的話，食材好容易因為天氣潮濕等原因而變質甚至變壞！所以為咗確保食材唔會浪費又可以保持新鮮，好多人都會選擇將食物真空儲存。小編搵咗呢個真空封口機推薦畀大家，應用範圍廣泛，無論係乾性食材﹑濕食材﹑軟性食材，或粉末食材均可進行真空封口收納。

食材進行真空收納可以減壓低氧密封從而防止食物變質，利用真空防潮及防霉，同時保持食材新鮮及營養。平日煮唔晒嘅肉類都可以進行真空保存，減少肉質氧化，保證肉質即使存放2-3天仍然保持新鮮。購買真空機時仲會附送保鮮袋，買部返去以後可以方便收納食材之餘又可以確保自己同家人食到新鮮嘅食物啦！

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🔻第３位：CAFEDE KONA手沖咖啡壺套裝 滴漏式四件套組合券後價¥258🔻

CAFEDE KONA手沖咖啡壺套裝 滴漏式四件套組合 券後價¥258

日常鍾意喺屋企沖咖啡飲嘅你，有冇諗過沖咖啡都可以係一種生活品味，甚至係一種藝術？若然你都認同咖啡屬於「生活的調劑品」，想為你生活帶嚟一點情趣的話，CAFEDE KONA手沖咖啡壺四件組合套裝必定可以帶領你嘅生活情趣升級至另一層次。

咖啡壺套裝一套四件，包括不鏽鋼咖啡壺﹑玻璃沖漏杯﹑黑胡桃木咖啡手沖架，以及日式玻璃咖啡壺，隨套裝附送40張濾紙。日式玻璃咖啡壺利用高硼矽耐熱玻璃製造，而玻璃沖漏杯擁有條紋內壁設計，能充分將咖啡成份萃取出來。平日飲太多即溶咖啡都會嫌悶啦，今日起試試手沖咖啡，試試不一樣的生活品味☕

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/07)