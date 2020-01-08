Farfetch折上折優惠〡新年換新銀包 精選14款$500-4K減價名牌銀包

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臨近過年，又喺時候破舊迎新、萬象更新，由頭到腳重新置裝，準備以全新面目迎新農曆新春！😝 而遠至英國嘅大型名牌網「Farfetch」似乎都聽到網民們嘅聲音，推出咗農年新年驚喜優惠，大量貨品減價，折扣高達 3 折。另外輸入優惠碼【NEW20】仲可以享有額外 8 折優惠，變相可享折上折❗❗

相信精品迷對於 Farfetch 都絕不陌生，Farfetch網站上囊括世界各地多達 700 個時尚品牌，不論係奢侈品品牌、獨立設計師品牌、潮牌都一應俱全。一個網站就可以由頭買到落腳，譬如係服飾、鞋履、首飾、手袋、銀包，甚至連家品都全部俱備，應有盡有，絕對揀到你停唔到手！

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Farfetch 農曆新年折上折優惠！

新一年大家有咩新嘅冀望呢？新一年，若果想要財運亨通，不妨試試由換新銀包開始喇！有唔少人都深信銀包主宰財運，有招財聚富嘅能量，因此小編就精挑細選咗$1000以下、$1000 - $2000、$2000 以上，三個唔同價位嘅減價名牌銀包款式，一齊嚟按自己嘅預算挑選心頭好喇💗

HK$1000 以下

MICHAEL MICHAEL KORS embossed logo cardholderHK$490

MARC JACOBS Snapshot standard continental walletHK$995（原價HK$1,990）

PIERRE HARDY Perspective Cube-print walletHK$894（原價HK$1,052）

MARC JACOBS The Softshot top-zip multi walletHK$952（原價HK$1,190）

HK$1000 - HK$2000

TORY BURCH medium Kira flap walletHK$1,300（原價HK$1,477）

TORY BURCH Fleming walletHK$1,300（原價HK$1,477）

MAISON MARGIELA logo print purseHK$1,480（原價HK$3,700）

TORY BURCH Robinson zip-around walletHK$1,625（原價HK$1,846）

HK$2000 以上

VERSACE 90s vintage logo walletHK$2,400（原價HK$4,800）

BALENCIAGA Ville mini walletHK$2,100（原價HK$3,000）

SALVATORE FERRAGAMO clasp detail walletHK$3,225 （原價HK$4,607）

CHLOÉ Aby padlock square purseHK$3,171（原價HK$3,730）

VALENTINO Valentino Garavani Rockstud wallet on chainHK$4,350（原價HK$8,700）

MIU MIU matelassé continental walletHK$3,480（原價HK$5,800）

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(活動資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/08)