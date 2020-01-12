澳門一日遊 只需$1000包晒船飛+食自助餐+睇水舞間+坐摩天輪!

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新年放幾日假去邊好？ 未有節目又冇旅行去的話，今日你有福喇，因為只需要扔$1000出嚟，就可以有一個小編幫你安排好晒完美嘅澳門一日遊！

如果冇計劃去長旅行的話，其實近近哋去吓澳門都幾多嘢玩㗎，而且勝在夠平，慳住荷包之餘又可以玩得盡興！有小去編幫你安排嘅行程包你唔會悶之餘仲可以低成本享有星級享受！去澳門第一步就緊係要買船飛先啦，小編就搵咗兩大來回澳門及香港嘅渡輪公司作比較。

🔻金光飛航船票HK$151起 (原價HK$186)🔻

🔻TurboJet 噴射飛航船票HK$165起 (原價HK$175)🔻

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船飛詳情比較

《水舞間》唔知大家有冇睇過呢？設於澳門新濠天地嘅《水舞間》堪稱全球最壯觀嘅水上匯演，籌劃5年、耗資超過二十億港元，由世界享負盛名的靈感創作大師Franco Dragone特別為新濠天地度身製作。表演綜合各種舞蹈及特技，為觀眾帶嚟最震撼、最難忘嘅視覺享受。去咁多次澳門竟然冇睇過《水舞間》？點都要買張飛睇吓啦！

🔻水舞間水上匯演門票（毋須換票 掃QR Code入場)HK$545起🔻

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水舞間水上匯演門票價格一覽

睇完水上匯演之後，緊係要食番餐好㗎啦！小編發現近期澳門嘅酒店自助餐都相當之抵，最平嘅自助午餐只需要HK$245😱 搵咗兩大酒店自助餐畀大家參考，分別係澳門新濠影匯 星匯餐廳，同埋JW萬豪酒店 名廚都匯自助餐。

🔻澳門新濠影匯 星匯餐廳自助餐餐券HK$177起🔻

🔻JW萬豪酒店 名廚都匯自助餐餐券HK$248起🔻

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旅程接近尾聲，飲飽喝醉之後最浪漫最舒暢嘅事莫過於散吓步，睇吓夜景。一家大細，又或者情侶們，一定要坐吓呢個幸福摩天輪啦！新濠影匯嘅星8字摩天輪高懸130米，屬於全球最高嘅8字形摩天輪，可以將澳門景致更盡收眼底，人間美景配愛人，浪漫至極！而且只需HK$80一人，無理由唔坐吓掛？

🔻新濠影匯之星8字摩天輪門票HK$80🔻

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/10)