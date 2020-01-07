小資女都想買Lancôme小黑瓶&SK-II神仙水？即睇低至65折搶購教學

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女人錢真係唔易儲，好似化妝品、護膚品、頭髮護理品、身體護理品全部都屬於消耗品，定期都要回購再回購。尤其過咗25歲，皮膚狀態不斷倒退，對護膚品嘅要求都逐漸升Level，例如要保濕、抗衰老、抗皺等等。既然護膚品每日都要用，定期都要回購，若果你識得買得精明，趁低價時候大手囤貨，絕對可以慳返唔少。一網打盡就為大家搜羅咗超抵Deal價嘅兩大明星護膚品，即刻睇睇有幾平有幾抵！

🔻兩大必搶明星護膚品🔻

開搶日期：1月8日中午12時

1. LANCOME Advanced Genifique 升級版嫩肌活膚精華

100 ml：券後價 HK$883（官方原價 HK$1,555）

50 ml：券後價 HK$573（官方原價 HK$1,020）

隨住年齡增長，各種皮膚問題不斷接踵而來？暗沉、乾燥、細紋、毛孔粗大？以上問題越發嚴重？若果你有任何皮膚困擾，不妨試試坊間幾乎零負評嘅「LANCOME — Advanced Genifique 升級版嫩肌活膚精華」，亦就係網民又稱嘅「小黑瓶」。

小黑瓶堪稱係精華液界中嘅「全能選手」，最大優點就係可以穩定肌膚，令肌膚從根源健康起來，還原年輕肌膚！小黑瓶成份蘊含7種「微生態」營養素—益生元及酵母萃取物，有效調節肌膚「微生態」，修復肌膚底層細胞，強化保護屏障，修復受紫外線侵襲後肌膚，令肌膚重現年輕活力。持續使用的話對於提昇肌膚明亮度、深層鎖水保濕、緊緻度、撫平細紋、均勻膚色、回復彈性等等都可以起到顯著改善，適合各個年齡以及各種肌膚狀況人士使用。

使用小貼士：小黑瓶其實另有隱藏使用方法㗎！如果發現皮膚難以上妝或者粉底液唔夠保濕，可以將小黑瓶精華液與粉底液以1 : 1比例均勻調和後再上妝，你會發現底妝變得史無前例地貼服喔！😆

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開搶日期：1月10日中午12時

2.SK-II PITERA 奇蹟豪華組 （嫩膚清瑩露230ml + 護膚精華神仙水230ml）券後價 HK$1,483（官方原價 HK$2,210）

鼎鼎大名嘅SK-II神仙水，想必大家細細個都已經聽過，甚至都渴望擁有一枝。但礙於價錢關係，不禁令人敬而遠之。今次，絕對係難得一遇嘅超抵Deal入手機會，姊妹們好好把握啊！

神仙水主打令肌膚重煥晶瑩剔透，比同齡人年輕十歲！而神仙水背後最大功臣莫過於係「超過90% PITERA™」，而PITERA™就係一種天然成份，蘊含豐富維他命、胺基酸和礦物質等50多種活性成分，持續使用可以維持肌膚健康狀態、改善肌膚修護功能、預防肌膚表層，令受損肌膚重現光芒，保持晶瑩剔透。

雖則神仙水並唔係有立杆見影嘅效果，但只需要堅持使用兩週以上，臉上各種問題都會奇蹟地淡化。油性肌膚、混合偏油肌膚或容易長痘肌膚嘅姊妹更必需要一試，皆因神仙水能夠調節油脂分泌，當肌膚水油達到平衡，不論係暗粒、痘痘、黑頭、毛孔等問題都可以迎刃而解。

神仙水雖然名為水，但本質上係屬於精華，因此喺塗抹神仙水前都係必需先使用化妝水。而「嫩膚清瑩露」就係化妝水，用於神仙水之前，混合了經典成分PITERA™及AHA，有去除老舊殘餘角質功能，徹底潔淨肌膚，幫助後續精華及面霜可以更好地吸收。若果忽略咗呢個步驟，後續搽任何保養品嘅成效都會大打折扣！

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提提你：記得輸入以下 eBay 額外優惠碼先可享有券後價㗎！

優惠詳情：以PayPal付款滿HK$686輸入優惠碼即可再減HK$117！ 優惠期：2020年1月6日—1月19日 優惠碼：PCNRBME0120 只限首6000名eBay用戶，每個用戶只限使用一次，先到先得，用完即止 #以匯率US$1=HK$7.8計算，最終價格以eBay顯示為準

以上優惠產品數量有限，先到先得，想要搶到心水貨品就記得睇定以下搶購方法！

搶購方法：

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/07)