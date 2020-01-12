韓國7大熱門MLBB唇膏〡奶茶色 無花果色 蜜桃色 總有一款啱你膚色

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曾幾何時，韓式紅唇妝受盡年輕少女們的青睞，韓式一字眉再加上鮮艷搶眼的紅唇妝給人感覺就像一位地地道道的韓妞。不過，近年來「裸妝」再次捲土重來，韓式大紅唇妝亦逐漸被淘汰。取而代之的是時下最熱門的「MLBB」唇色，MLBB就是「My Lips But Better」的縮寫，從日韓女星們最近的妝容，到現時各大化妝品牌推出的唇膏顏色就可窺見，彷如母胎生來就擁有的自然好氣色唇妝已經成為潮流大勢。

MLBB唇色適合日常、四季使用，彷如自己天生的唇色，自然又顯氣質，不會過份濃妝，令人產生距離感。MLBB唇色也有分好幾種不同色調變化，譬如粉紅色、橘色、珊瑚色、奶茶色、豆沙色等等，選對色調不僅可以增添好氣息、提昇親和感，還有減齡效果。

召集所有唇膏控！一起來回顧以下2019年七枝大熱，紅遍Instagram及Youtube的MLBB唇膏。到底哪七枝是韓妹們都愛用的唇膏呢？排名不分先後，立即揭曉！

①A'PIEU - Juicy-Pang Mousse Tint #BE01HK$ 72.72

曾經好幾度佔據了Gmarket美妝產品暢銷榜冠軍寶座的A'PIEU - Juicy-Pang Mousse Tint（色號#BE01），亦都榮獲韓國Powder Room（韓國最大型的美妝口碑網站）的美妝大賞！可想言之，其受歡迎程度真的沒在開玩笑！色號#BE01屬於現時最大熱的「無花果」唇色，自然顯白的紅棕色。質地是慕絲般的順滑易推開，彷彿把一片雲朵擦在嘴上的輕薄感覺，毫無負擔感。

②ROMAND - Juicy Lasting Tint -#06 figfigHK$ 70.75

同樣都是「無花果」色系的ROMAND - Juicy Lasting Tint 色號#06figfig也是韓妞們熱捧的MLBB唇膏之一！質地與A'PIEU的大大不同，這款的質地通透又滋潤，輕輕一擦就可以打造玻璃唇效果。而且還帶點染唇效果，不易掉色，持久度非常高。

③EGLIPS - Muse In Velvet Lipstick #v005HK$ 81.61

自從大前年PONY推薦過EGLIPS的粉餅後，EGLIPS在韓知名度亦不斷攀升。色號#v005是自然珊瑚橘色，色調不會過於螢光，完全是為亞洲人設計，不挑膚色。柔霧質地，意外地卻一點也不顯唇紋！

④Bbia@ - Last Velvet Lip Tint III Boss Series #13HK$ 73.51

Bbia@就是以唇膏聞名，想當年推出的唇膏被網民一度瘋搶，到處都在做Bbia@的代購。而Bbia@這款Lip Tint亦同樣出色，色號#13薄塗是粉嫩紅潤色，厚塗則是帶點土色感的乾燥玫瑰色，怎麼塗都好看！霧面絲絨質地，不乾，時間久了以後不太會掉色。

⑤peripera - Ink Matte Blur Tint #05HK$ 68.91

試管造型的Lip Tint，可愛度滿分！色號#05 dusky orange偏向土橘色調，若果想要打造MLBB的感覺就必需要薄塗，或者可以採用「漸畫唇」畫法，先從唇中央點塗數下，然後用手指輕輕推開，令唇部邊緣有種自然漸變感，同樣可以打造自然的MLBB唇色！

⑥3 CONCEPT EYES - Velvet Lip Tint #going rightHK$ 90.76

3CE這款色號#Going Right的Lip Tint雖然已經推出了好一般時間，不過一直話題滿滿，這款顏色是四季都適合的不敗、不退流行顏色，即使再擦好幾個季度也不會過時。#Going Right是蜜桃奶茶色，薄擦是自然裸唇效果，素顏擦也不會突兀，偽素顏妝必備。

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⑦ROMAND - Zero Gram Matte Lipstick Sunset Letter Limited Edition #09HK$ 60.36

千萬不要見到價錢這麼便宜就對它的質量起疑心，ROMAND是在韓國出了名的「實力派」品牌，特別是唇膏產品，出色得可以與大牌子媲美。#09 Silhouette是豆沙紅色，質地輕薄，擦完沒有太大存在感，感覺就像沒擦唇膏般的好膚感，但顯色度卻非常高。而且擦上嘴時超級順滑，可以用「誇張」一詞去形容，難怪網上也是一面倒的好評。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/10)