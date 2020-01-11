拒絕老土唐裝！精選10套喜慶可愛賀年童裝 打扮成為超萌小潮童！

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臨近農曆新年，媽媽們都忙碌起嚟，買年貨、封利是、大掃除、買新衫等等……一大堆事情等住要處理，特別係返「朝九晚六」嘅在職媽媽，想必一定都忙到透唔過氣。若果想將事情盡量化繁為簡都唔係冇辦法㗎，譬如幫小朋友買新衫，其實𠵱家只要坐喺屋企上個網就搞得掂👍！小編已經幫各位媽媽喺網上精挑細選咗以下10套男女賀年童裝，半歲起至15歲款式都有，全部款式夠應節之餘又唔老土，着去拜年一定氹到長輩們「笑騎騎」，逗多幾封大紅色！

🔻 女童賀年裝 🔻

①Mini Bae - 小童長袖千鳥格A字連衣裙HK$ 110.11

碼數： 80 / 90 / 100 / 110 / 120

長輩們最鐘意小朋友着得「紅檔檔」，夠晒喜氣洋洋，着呢套去拜年就非常討喜喇！水手領後面仲有一對立體兔仔耳朵，可愛度Up Up Up！而且，裡面係絨面質料，更加保暖，唔怕會冷親。

②Mini Bae - 小童長袖圓孔眼網紗連衣裙HK$ 98.71

碼數：70 / 80 / 90 / 100 /110

粗針編織 + 網紗設計，有種「名媛小香風」感覺。保暖度都穩妥妥，內裡有一層厚厚絨綿，天氣再凍啲都冇問題！

③Doveark - 小童七分袖刺繡旗袍HK$ 146.9

碼數：110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160

通街小朋友都着緊龍鳳刺繡旗袍，想要突圍而出的話，可以選擇呢款「中西合壁」嘅刺繡旗袍。呢款旗袍融合咗西方元素，裙擺係女孩子們最愛嘅蓬蓬裙設計，前短後長，可以一圓小朋友想打扮成公主嘅夢想。

④Junon - 小童露肩長袖貼花A字連衣裙HK$ 111.9

碼數： 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150

大蓬蓬裙擺再搭配埋立體貼花，彷如古歐洲宮廷裡面嘅小公主。若果想要更加應節，可以選擇大紅色款式。

⑤Hobab - 小童長袖領結帶迷你A字蕾絲連衣裙HK$ 150.01

碼數： 110 / 120 / 130 / 140 / 150

呢款連身裙細節位滿分，全Lace設計 + 領口位嘅大蝴蝶結，即使着到全身紅色都唔覺得俗氣，反正有種小大人嘅感覺𠻹😚！

🔻 男童賀年裝 🔻

①PAM - 小童套裝: 字母連帽衫 + 印花九分哈倫褲HK$ 130.9

碼數： 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140

男孩子着到全身通紅似乎有點誇張？不妨試下撞色款，黑色撞紅色或者白色撞紅色都係安全嘅選擇，再帶埋一頂Cap帽，瞬間成為「小Hip Hop Boy」！

②Nootka - 小童中式衛衣HK$ 208.9

碼數： 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160

袖口位有「龍紋」印花，心口位置仲有「福」或「吉」字刺繡，應節得來又好意頭，長輩們最愛！

③Piggy & Kids - 兒童套裝: 刺繡盤扣上衣 + 短褲拼接內搭褲HK$ 167.11

碼數： 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140

懶得襯衫嘅媽媽可以直接買呢款套裝，慳時又慳力，襯好晒一套就唔怕會出錯喇👍

④PAM - 小童套裝: 貼布繡連帽拉鏈夾克 + 字母套衫 + 九分哈倫褲HK$ 145.9

碼數： 90 / 100 / 110 / 120 / 130

呢款同樣都係套裝，外套、上衣、褲全部經已襯好。外套頂帽上面仲有對「小惡魔」耳仔，太萌了，小編姨姨見到心都融化了😍！

⑤Piggy & Kids - 兒童套裝: 印花盤扣外套 + 短褲拼接內搭褲HK$ 167.11

碼數： 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140

一街小朋友都着緊龍鳳刺繡嘅唐裝，老土之餘又易撞款。而呢件唐裝就新潮得多，既保留到民族風嘅感覺，但又唔會過份老積，仲有種小潮童嘅感覺𠻹 。

以上童裝全部都喺YesStyle網站就有得買，啱晒各位「日理萬機」嘅媽媽，咁以後就唔使再出街慢慢揀又要捱貴價！

提提你：只要買滿HK$275，仲可以享有免運費服務𠻹！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/10)