【對抗惡菌】冷壓果汁最「有營」？!唔想咁易病就要靠3個強身法寶

網購攻略 網購攻略

近日中國武漢爆發不明原因肺炎疫情，截至昨日（1月7日）香港已累積30宗懷疑感染個案，弄得全城人心惶惶。 其實除了武漢肺炎，現在也值流感高峰期，不少人都會從飲食入手增強抵抗力，但如何攝取營養才是最方便又有效？馬上看看註冊營養師Annie Lee的分享吧。

營養師Annie指出，日常飲食中的維他命C、維他命A、胡蘿蔔素、益生菌和維他命D等都有助構建免疫系統，免受病菌入侵。

資深註冊營養師Annie Lee (圖片由受訪者提供)

水溶性維他命容易氧化，營養價值會受烹調時間和與空氣的接觸時間所影響。 註冊營養師Annie Lee

注意1 : 即食生果杯 令維他命流失

食用新鮮的蔬果是最快、最直接吸收營養、增強免疫力的方法，但值得留意的是，蔬菜經加熱後會營養流失，更遑論隔夜菜的營養價值，舉例來說，薯仔和西蘭花雖含大量維他命，但經煮熟後便流失不少，因此Annie建議大家可盡量進食不經烹調的蔬菜和水果。

很多人喜歡將水果切好待吃。 (sunshinefooddiary@IG)

Annie又指酸味水果含有較多維他命C，例如檸檬、橙、柚子、奇異果和酸梅等等。香港人喜歡將切好的水果放入食物盒待吃，甚至購買水果杯，但由於維他命C一旦暴露於空氣中便很易流失，故Annie建議大家食即切水果，以提高營養的吸收。

注意2 : 冷壓果汁健康更「有營」？

繁忙的都市人未必有時間準備飯盒，加上多肉少菜的外食習慣，飲用蔬果汁成為健康新潮流。近年興起標榜更方便和健康的冷壓果汁，通過冷壓技術，免除攪拌時溫度過高並破壞蔬果營養，相對較傳統蔬果汁好。然而，Annie強調蔬果汁的營養價值以鮮榨為最高，而當冷壓果汁送到超市或食市時，營養纖維已經會有流失，所以最直接攝取營養的方法還是吃水果和新鮮沙律。

近年冒起冷壓果汁潮流 (pizzeriaitaliabali@IG)

注意3 : 額外補充營養 方便高效

Annie又建議，除了上述進食新鮮蔬果外，多曬太陽、進食不同肉類和深海魚都可補充益生菌、鋅和維他命D，有助提升身體免疫力。可是都市人大都飲食不均衡，未必能維持健康生活，服用supplement方便又高效，亦不失為好選擇。

營養補充品推介：素食者也適合的維他命

有些人會按自己需要服用營養補充品，除了看成分是否天然安全外，素食者尤其關注當中是否含動物性來源，以下介紹幾款supplement既適合素食人士，又能輕鬆幫你增強免疫系統！