【法式穿搭】法國人妻陳法拉4式襯出優雅　氣質提升一味靠「鬆」

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法國女生總給人優雅、時尚、知性的感覺，在咖啡店喝杯咖啡，細看書中文字，休閒享受陽光下午，這種法式風情真的令人嚮往！陳法拉自從成為法國人妻後，不時在社交網站分享甜蜜又時尚的照片，成為不少人心中的氣質女神！法拉的簡約法式穿搭非常值得參考，想提升氣質的女生就要趕快學起來了！

陳法拉現在正式成為法國人妻。（陳法拉Instagram@falachenfala）

陳法拉自2013年離巢後，便前往美國修讀戲劇碩士課程，畢業時更成是該學科首位華人畢業生，現在專心向戲劇發展。今年37歲的法拉已與法藉男友結婚，成為幸福法國人妻，由頭到腳都散法著知性氣質，羡煞旁人！

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想跟法拉學法式穿搭style，建議可以南法時裝新貴Jacquemus作配搭，襯出這股優雅時尚。Jacquemus以「迷你潮」成為新興的潮流品牌，它最為人認識、紅遍時裝界的連手柄只有5cm大的「Le Chiquito mini bag」，獲得不少時尚名人熱烈追棒，全城都在瘋搶！除了這款熱爆單品之外，品牌還推出時裝系列，款式多是優雅，剪裁較鬆身，與法拉的穿搭甚為相似，不如就看看如何輕「鬆」襯出法拉的法式風情吧！

JACQUEMUS Le Chiquito mini bagHK$2,672

全城瘋搶的Jacquemus Le Chiquito mini bag。（farfetch.com）

第1式：闊身直腳褲 顯瘦又高䠷

雖然法拉身形已經很纖瘦，但相比起窄腳褲，法拉更喜歡穿闊身的直腳褲。闊腳褲簡直是肥瘦通殺，什麼身材穿上它，也有顯瘦又高䠷的效果。闊身直腳褲的舒適度高不在話下，更重要的是它有顯高效果，令整體穿搭的氣質也提升不少！

法拉很喜歡穿闊身直腳褲。（陳法拉Instagram@falachenfala）

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第2式：Boyfriend鬆身白恤衫 襯出簡約性感

在《喜劇之王》中，張柏芝憑著一件鬆身恤衫，成功吸引觀眾的眼球！法拉也一樣愛穿鬆身的白恤衫，鬆身加長版的恤衫，有「悄悄偷穿男友那件恤衫」的感覺，穿搭簡約又帶有小性感，能令男生對你的好感瞬間提升！

白恤衫簡約又帶有小性感。（陳法拉Instagram@falachenfala）

一件普通白色恤衫，怎樣可以穿出獨一無二的感覺？Jacquemus著重恤衫的材質和剪裁，在平平無奇的一片白色中突顯細心之處，令人注目。

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第3式：西裝套裝 型格帥氣之選

法拉不時都愛穿西裝套裝，打造型格帥氣的女強人感覺。西裝套裝也是不少法國女生喜歡的穿搭，選擇質感輕薄，或者顏色柔和的西裝套裝，能平衡整體感覺，增添女性優雅韻味。

法拉愛穿西裝套裝，打造型格帥氣的女強人感覺。（陳法拉Instagram@falachenfala）

Jacquemus推出不少西裝套裝，只是一件西裝外套，然後內搭白色單品，帥氣得來也有輕柔的女性美。

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第4式：氣質長裙 散發知性美

相比起短裙，法拉更愛穿長裙。性感不一定要露肉，穿起剪裁特別的長裙，氣息提升之餘，也非常吸睛呢！

長裙的特別剪裁，突顯女生氣質，散發知性美。（陳法拉Instagram@falachenfala）

Jacquemus也有不少長裙款式，白色長裙更著重細節，大露背的剪裁很有春日氣息，帶出渡假休閒感。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/13)