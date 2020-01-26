【卸妝油】用了會生暗瘡？原來少了這步驟！推介$100以下卸妝好物

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卸妝水、卸妝乳、卸妝油、卸妝膏...... 市面上有林林總總的卸妝產品，女生們會如何選擇？不少人都很怕用卸妝油，因為覺得卸妝油質感油膩，怕卸妝卸得不乾淨，又怕皮膚受不了「油」，倒塞毛孔生暗瘡.....如果你都有這個想法的話，真是個大大的誤會了！或者你本來就一直錯誤地使用卸妝油！其實只要你懂得正確使用，又揀啱了卸妝油，就會發現它是既方便易用，又能為肌膚帶來清爽潔淨感覺的卸妝好物！

用對了卸妝油，你會發現它真是個方便好用的卸妝好用！（Instagram@ami_komuro)

使用卸妝油的重要步驟 你必須要知！

錯用卸妝油確實會令化妝品殘留在面上，因而令毛孔閉塞，長出粉刺和暗瘡。化妝品屬於油性產品，使用卸妝油能迅速與它融合，並且令污垢浮起。謹記使用卸妝油按摩面部後，不能直接沖水清淨，或者用化妝綿抹掉面上的油份，而是需要在沖水前要「乳化」！乳化的意思是水和油混合至變成乳白狀態，濕手按摩面部能令卸妝油乳化，這個過程可使卸妝油變成乳白水狀，然後再沖水洗淨，這才代表真正卸走面上妝容和污垢。

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正確使用卸妝油的方法：

步驟1：把適量的卸妝油倒在乾燥的雙手，然後抹在全乾的面上。

步驟2：打圈式地輕輕按摩面部，包括眼唇，溶解面上彩妝。

步驟3：沾濕雙手，再次按摩面部，令面上的油份變成乳白色。

步驟4：最後使用清水洗面，把乳化液體一次過沖走。

正確地使用卸妝油，能一次性卸走彩妝，包括粉底、眼妝和唇妝，十分方便！大部分卸妝油都不含皂性，用後不但不會感到油膩，反而清爽不乾澀。而且不少卸妝油含有天然滋養成份，任何膚質也能使用，溫和卸妝同時護膚，一舉兩得！

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(產品資料以官方最新發佈為準)